Конец света описан на 55 страницах: что узнали после рассекречивания древнего документа

Можно ли предсказать конец света? Более полувека назад бывший сотрудник ВВС США, исследователь НЛО и экстрасенс Чан Томас был уверен — да. В 1966 году он опубликовал книгу, в которой детально описал, как всё закончится для человечества. ЦРУ немедленно засекретило этот труд. И лишь 55 страниц из этой книги стали доступны общественности — в базе данных ведомства.

Фото: Wikipedia by Jorge Royan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Древние книги

Что предсказал Чан Томас

По мнению Томаса, Земля каждые 6500 лет переживает глобальные катастрофы — подобные библейскому потопу. В его книге, озаглавленной "Следующий катаклизм", он предупреждает: грядёт новое бедствие, которое начнётся с резкой смены магнитных полюсов планеты.

Всё произойдёт стремительно — буквально за три часа. Томас описывает разрушительные ураганы, цунами, затопление городов. Под ударом, по его мнению, окажутся крупные мегаполисы вроде Лос-Анджелеса и Чикаго.

Звучит пугающе. Но есть ли научное обоснование

Среди учёных нет единого мнения. Некоторые геологи и археологи действительно находят подтверждения масштабных катастроф около 6500 лет назад. Однако авторитетные специалисты не считают прогноз Томаса достоверным.

Так, сотрудник NASA Мартин Млинчак отмечает: изменения магнитного поля случаются крайне редко — примерно раз в 300 тысяч лет. И они не несут немедленной угрозы для цивилизации.

Почему книга вызвала интерес спустя десятилетия

Возможно, дело в том, что она долгое время была недоступна. Сам факт, что ЦРУ наложило на неё гриф секретности, подогрел интерес. А уж тема конца света — всегда в центре внимания, особенно когда она подана так подробно и драматично.

Факт остаётся фактом: несмотря на мрачные пророчества, подтверждений научному обоснованию катастрофы, описанной Томасом, нет. Но кто знает, может, время расставит всё по местам.

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή "переворот, ниспровержение; смерть") — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

