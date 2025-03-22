Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Погнала милиция: Дима Билан признался, сколько заработал, когда пел в пешеходном переходе
Смерть без рогов: как Южная Африка пытается спасти популяцию носорогов
Забудьте о грусти: учёные вычислили самый счастливый пляж в мире
Раскрыт секрет: как выбрать фитбол, чтобы тренировки приносили максимум пользы
11 лет спустя Крым поражает воображение — изменения налицо
Ледяной архив времени: что скрывается под Антарктидой
Революция под капотом: овальные поршни Ferrari V12 повышают мощность
Как правильно хранить груши, чтобы они дольше оставались свежими
ТОП-5 ужинов в деревне у бабушки в СССР

Конец света описан на 55 страницах: что узнали после рассекречивания древнего документа

Наука

Можно ли предсказать конец света? Более полувека назад бывший сотрудник ВВС США, исследователь НЛО и экстрасенс Чан Томас был уверен — да. В 1966 году он опубликовал книгу, в которой детально описал, как всё закончится для человечества. ЦРУ немедленно засекретило этот труд. И лишь 55 страниц из этой книги стали доступны общественности — в базе данных ведомства.

Древние книги
Фото: Wikipedia by Jorge Royan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Древние книги

Что предсказал Чан Томас

По мнению Томаса, Земля каждые 6500 лет переживает глобальные катастрофы — подобные библейскому потопу. В его книге, озаглавленной "Следующий катаклизм", он предупреждает: грядёт новое бедствие, которое начнётся с резкой смены магнитных полюсов планеты.

Всё произойдёт стремительно — буквально за три часа. Томас описывает разрушительные ураганы, цунами, затопление городов. Под ударом, по его мнению, окажутся крупные мегаполисы вроде Лос-Анджелеса и Чикаго.

Звучит пугающе. Но есть ли научное обоснование

Среди учёных нет единого мнения. Некоторые геологи и археологи действительно находят подтверждения масштабных катастроф около 6500 лет назад. Однако авторитетные специалисты не считают прогноз Томаса достоверным.

Так, сотрудник NASA Мартин Млинчак отмечает: изменения магнитного поля случаются крайне редко — примерно раз в 300 тысяч лет. И они не несут немедленной угрозы для цивилизации.

Почему книга вызвала интерес спустя десятилетия

Возможно, дело в том, что она долгое время была недоступна. Сам факт, что ЦРУ наложило на неё гриф секретности, подогрел интерес. А уж тема конца света — всегда в центре внимания, особенно когда она подана так подробно и драматично.

Факт остаётся фактом: несмотря на мрачные пророчества, подтверждений научному обоснованию катастрофы, описанной Томасом, нет. Но кто знает, может, время расставит всё по местам.

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή "переворот, ниспровержение; смерть") — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Авто
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Погнала милиция: Дима Билан признался, сколько заработал, когда пел в пешеходном переходе
Смерть без рогов: как Южная Африка пытается спасти популяцию носорогов
Забудьте о грусти: учёные вычислили самый счастливый пляж в мире
Раскрыт секрет: как выбрать фитбол, чтобы тренировки приносили максимум пользы
11 лет спустя Крым поражает воображение — изменения налицо
Ледяной архив времени: что скрывается под Антарктидой
Революция под капотом: овальные поршни Ferrari V12 повышают мощность
Как правильно хранить груши, чтобы они дольше оставались свежими
ТОП-5 ужинов в деревне у бабушки в СССР
Как выбрать кошку для ребенка: не ошибитесь с породой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.