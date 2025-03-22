Что принёс с собой древний астероид — разгадка из глубин Вселенной

Учёные, исследующие образцы с астероида Бенну, получили сенсационные результаты. В грунте, доставленном на Землю в сентябре 2023 года миссией OSIRIS-REx, были обнаружены соли, органические соединения и минералы — всё то, что может участвовать в зарождении жизни.
Находка включает 11 видов солей, в том числе редкий галит (NaCl) и сильвин (KCl), а также карбонаты, фосфаты, сульфаты и фториды. Такие вещества могли образоваться при испарении древнего концентрированного рассола — аналогично процессам в земных солёных озёрах.
Это значит, что внутри родительского небесного тела Бенну когда-то было достаточно тепло для существования жидкой воды. Причём эти условия сохранялись на протяжении тысяч лет — при внешней температуре около -240°C. Именно это и делает находку столь ценной.
OSIRIS-REx стартовал в 2016 году, а в 2020-м собрал около 121 грамма материала с поверхности Бенну. В 2023 году капсула с образцами мягко приземлилась на Землю. Важно: благодаря капсуле грунт не подвергся сильному нагреву и сохранился в почти первозданном виде. Сейчас зонд переименован в OSIRIS-APEX и движется к новому объекту — астероиду Апофис.
Хотя находки не доказывают существование жизни на Бенну, они указывают на наличие всех необходимых "ингредиентов". Возможно, именно такие астероиды миллиарды лет назад принесли нужные вещества на Землю — и не только на неё.
Исследования продолжаются, и вполне возможно, что они изменят наше представление о происхождении жизни во Вселенной.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
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