Что принёс с собой древний астероид — разгадка из глубин Вселенной

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные, исследующие образцы с астероида Бенну, получили сенсационные результаты. В грунте, доставленном на Землю в сентябре 2023 года миссией OSIRIS-REx, были обнаружены соли, органические соединения и минералы — всё то, что может участвовать в зарождении жизни.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Davide italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ученые

Окаменевший след древнего океана

Находка включает 11 видов солей, в том числе редкий галит (NaCl) и сильвин (KCl), а также карбонаты, фосфаты, сульфаты и фториды. Такие вещества могли образоваться при испарении древнего концентрированного рассола — аналогично процессам в земных солёных озёрах.

Это значит, что внутри родительского небесного тела Бенну когда-то было достаточно тепло для существования жидкой воды. Причём эти условия сохранялись на протяжении тысяч лет — при внешней температуре около -240°C. Именно это и делает находку столь ценной.

Как доставили грунт

OSIRIS-REx стартовал в 2016 году, а в 2020-м собрал около 121 грамма материала с поверхности Бенну. В 2023 году капсула с образцами мягко приземлилась на Землю. Важно: благодаря капсуле грунт не подвергся сильному нагреву и сохранился в почти первозданном виде. Сейчас зонд переименован в OSIRIS-APEX и движется к новому объекту — астероиду Апофис.

Зарождение жизни: случайность или цепочка закономерностей

Хотя находки не доказывают существование жизни на Бенну, они указывают на наличие всех необходимых "ингредиентов". Возможно, именно такие астероиды миллиарды лет назад принесли нужные вещества на Землю — и не только на неё.

Исследования продолжаются, и вполне возможно, что они изменят наше представление о происхождении жизни во Вселенной.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

