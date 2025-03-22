Глубокие тайны Земли: что скрывается под нашими ногами

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А вы знали, что жизнь может скрываться глубже, чем кажется? Пока мы изучаем поверхности планет, настоящая загадка таится прямо под нашими ногами — на километровой глубине.

Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буровые работы на золодобывающей шахте, месторождение Рывеем

Международная команда учёных в течение восьми лет исследовала недра Земли и пришла к ошеломляющему выводу: микроорганизмы обитают на глубине до 4375 метров под сушей и до 491 метра под дном океана. Эти данные собраны из более чем 50 локаций по всему миру — от пещер и шахт до скважин и гидротермальных источников.

Удивительное разнообразие

Исследование показало, что чем глубже, тем сложнее экосистемы. Некоторые подземные сообщества по богатству видов сопоставимы с поверхностными, а морские археи и микробы даже превосходят их по генетическому разнообразию.

Микроорганизмы глубоко под землёй обходятся без солнечного света, используя химическую энергию — водород, метан, сульфиды и даже радиацию. Их обмен веществ крайне медленный: некоторые делятся раз в тысячу лет.

Миры, которые не пересекаются

Анализ более 1500 образцов выявил единый спектр жизни от поверхности до глубин, но с ярко выраженными отличиями. Организмы, обитающие под морским дном, почти не встречаются в наземной среде, и наоборот — они строго приспособлены к своей нише.

Подсказка для поиска инопланетной жизни

Факт существования жизни в таких экстремальных условиях на Земле усиливает гипотезу о возможной жизни на других планетах. Например, если на Марсе когда-то была вода, то его подповерхностная зона могла бы напоминать глубокие земные экосистемы.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

