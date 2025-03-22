Угроза из-под земли: этот супервулкан способен изменить климат Земли

Среди живописных пейзажей и гейзеров Йеллоустонского национального парка скрывается нечто по-настоящему грандиозное — огромный супервулкан. Он спит под землёй, но если проснётся, последствия могут потрясти весь мир.
Йеллоустон — один из старейших национальных парков в мире. Основанный в 1872 году, он занимает почти девять тысяч квадратных километров — больше, чем некоторые страны. Туристы стекаются сюда ради знаменитого гейзера Old Faithful, дикой природы и невероятных видов. Но самое интересное находится не на поверхности, а под ней.
За последние 2,1 миллиона лет супервулкан трижды выбрасывал наружу колоссальные объёмы магмы и пепла:
После таких масштабных катаклизмов Йеллоустон оказался под постоянным наблюдением геологов. И не зря — его пробуждение может изменить жизнь на планете.
Если супервулкан активизируется, мир столкнётся с настоящей катастрофой:
Несмотря на страшные прогнозы, поводов для тревоги сейчас нет. Согласно данным Геологической службы США, магматический очаг Йеллоустона нагрет лишь на 5-15%, что недостаточно для извержения. Руководитель Йеллоустонской вулканической обсерватории Майк Поланд уверяет: пока ничего не указывает на приближение катастрофы.
Ученые продолжают мониторинг. Йеллоустон остаётся под контролем — и это лучший сценарий для всех нас.
Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.
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