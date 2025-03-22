Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гранат, лимоны и даже питанга! Фрукты, которые легко выращивать в квартире
Культовая Audi TT может вернуться — но вы её не узнаете
Влажность в доме повышена? Проверьте, не скрывает ли ваш монтаж окон страшную правду
Яйца теряют ценность прямо в вашем холодильнике — проверьте
Россия оставляет за собой право на симметричный ответ по энергообъектам Украины
Нестандартный, но шикарный: какой цвет для ногтей на ногах стал хитом
Йога без коврика: 5 простых движений, которые спасут вашу спину
Арбузы будут лопаться от сока: вот как формировать кусты для рекордного урожая
Французское название, домашний вкус — пирог, которому нет равных

Угроза из-под земли: этот супервулкан способен изменить климат Земли

2:38
Наука

Среди живописных пейзажей и гейзеров Йеллоустонского национального парка скрывается нечто по-настоящему грандиозное — огромный супервулкан. Он спит под землёй, но если проснётся, последствия могут потрясти весь мир.

Йеллоустон
Фото: https://commons.wikimedia.org by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Йеллоустон

Йеллоустон — один из старейших национальных парков в мире. Основанный в 1872 году, он занимает почти девять тысяч квадратных километров — больше, чем некоторые страны. Туристы стекаются сюда ради знаменитого гейзера Old Faithful, дикой природы и невероятных видов. Но самое интересное находится не на поверхности, а под ней.

История извержений

За последние 2,1 миллиона лет супервулкан трижды выбрасывал наружу колоссальные объёмы магмы и пепла:

  • 2,1 млн лет назад — мощнейшее извержение сформировало туф Хаклберри-Ридж и первую кальдеру.
  • 1,3 млн лет назад — второе извержение, оставившее след в виде туфа Меса-Фолс.
  • 631 тыс. лет назад — последнее крупное событие, приведшее к образованию современной Йеллоустонской кальдеры.

После таких масштабных катаклизмов Йеллоустон оказался под постоянным наблюдением геологов. И не зря — его пробуждение может изменить жизнь на планете.

Возможные последствия извержения

Если супервулкан активизируется, мир столкнётся с настоящей катастрофой:

  • В первые часы может погибнуть до 90 000 человек.
  • В радиусе до 1 000 км землю покроет слой пепла толщиной до трёх метров.
  • Вулканический пепел выведет из строя авиасообщение, как это уже было после извержения в Исландии в 2010 году.
  • Возможен сценарий "ядерной зимы" — снижение температуры на планете из-за блокировки солнечного света, что приведёт к неурожаям и голоду.

А есть ли повод для паники

Несмотря на страшные прогнозы, поводов для тревоги сейчас нет. Согласно данным Геологической службы США, магматический очаг Йеллоустона нагрет лишь на 5-15%, что недостаточно для извержения. Руководитель Йеллоустонской вулканической обсерватории Майк Поланд уверяет: пока ничего не указывает на приближение катастрофы.

Ученые продолжают мониторинг. Йеллоустон остаётся под контролем — и это лучший сценарий для всех нас.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Европа перекраивает газовую карту: Украина в центре внимания
Экономика и бизнес
Европа перекраивает газовую карту: Украина в центре внимания Аудио 
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая
Еда и рецепты
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая Аудио 
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Последние материалы
Гранат, лимоны и даже питанга! Фрукты, которые легко выращивать в квартире
Культовая Audi TT может вернуться — но вы её не узнаете
Влажность в доме повышена? Проверьте, не скрывает ли ваш монтаж окон страшную правду
Яйца теряют ценность прямо в вашем холодильнике — проверьте
Россия оставляет за собой право на симметричный ответ по энергообъектам Украины
Нестандартный, но шикарный: какой цвет для ногтей на ногах стал хитом
Йога без коврика: 5 простых движений, которые спасут вашу спину
Арбузы будут лопаться от сока: вот как формировать кусты для рекордного урожая
Французское название, домашний вкус — пирог, которому нет равных
Сэкономил на бензине, а потом оставил всё на СТО – история о 92-м
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.