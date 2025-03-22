Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется

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Что общего у беременной женщины, черно-белой мышки и древнегреческого чудовища? Оказывается, больше, чем кажется. Все они — химеры.

Фото: https://commons.wikimedia.org by sailko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ химера

В мифах Химера была пугающим существом с телом из трёх разных животных: львиная голова, козлиное туловище и змеиный хвост. Эта пугающая смесь вдохновила учёных назвать "химерами" организмы, в которых уживаются клетки с разными генотипами.

Как появляются химеры

Создание животных-химер стало возможным лишь в ХХ веке благодаря развитию эмбриологии. Метод прост: берутся эмбрионы на ранней стадии, их клетки "расклеиваются" ферментами, затем клетки от разных эмбрионов смешиваются — и организм вырастает "лоскутным", с участками кожи разного цвета. Такие животные называются аллофенными.

Первоначально использовали эмбрионы с яркими отличиями — например, чёрных и белых мышей. Получались мышки с мозаичной окраской: чередование участков кожи от разных "родителей".

Химеры среди нас

Но и без вмешательства человека в природе хватает химер. У беременных женщин может происходить обмен клетками с плодом: некоторые из них приживаются и продолжают жить в организме. Это явление называется микрохимеризмом. Он может как провоцировать аутоиммунные болезни, так и неожиданно лечить — например, временно ослаблять симптомы артрита во время беременности.

Иногда клетки путешествуют и между эмбрионами-близнецами — так что в каждом из нас может жить частичка брата или сестры.

Где предел

Учёные пошли дальше: объединили мышей разных видов, и даже получили гибрид овцы и козы. Но дальше — тупик. Чем меньше родство между видами, тем хуже склеиваются клетки. Химеры льва и козы пока возможны только в легендах: клетки слишком разные, чтобы сосуществовать в одном теле.

Уточнения

Химе́ра (др.-греч. Χίμαιρα, букв. "коза") — в греческой мифологии огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи; порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле — необоснованная, несбыточная идея.

