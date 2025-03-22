Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают

Древний памятник, который веками считался исключительно гробницей фараона, сегодня предстаёт в совершенно ином свете. Исследования Великой пирамиды Гизы показали: сооружение может обладать уникальными энергетическими свойствами. Неужели древние египтяне использовали её как гигантский резонатор?
Группе учёных удалось доказать, что пирамида реагирует на электромагнитные волны особым образом. Опыты показали: структура улавливает и усиливает энергию, направляя её в определённые участки — Камеру царя, Камеру царицы и даже в незавершённое помещение под основанием.
Благодаря взаимодействию материала пирамиды с волнами, здание словно собирает энергию и фокусирует её - как антенна или усилитель. Результаты поразили даже скептиков.
Инженер Кристофер Данн, ранее работавший в аэрокосмической отрасли, ещё десятилетия назад предположил: Великая пирамида — это вовсе не гробница, а высокотехнологичное устройство. Он указывал на северную шахту, по его мнению, напоминающую каналы для передачи микроволн.
Ранее эта версия казалась слишком смелой. Однако сегодня к ней возвращаются с новым интересом.
Исследователи из Университета ИТМО в 2018 году провели компьютерное моделирование, исследуя, как пирамида взаимодействует с радиочастотными волнами длиной от 656 до 1968 футов. Выводы оказались впечатляющими: внутренние структуры действительно способны концентрировать энергию.
Учёные считают, что открытие может стать толчком к новым технологиям. Например, можно разработать наночастицы, имитирующие свойства пирамиды — для сенсоров и даже эффективных солнечных панелей.
Пока остаётся загадкой, действительно ли древние строители осознанно создавали энергетическую установку. Но ясно одно: они точно обладали куда более продвинутыми знаниями, чем принято считать.
Еги́петские пирами́ды - древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.