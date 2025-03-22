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Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают

2:16
Наука

Древний памятник, который веками считался исключительно гробницей фараона, сегодня предстаёт в совершенно ином свете. Исследования Великой пирамиды Гизы показали: сооружение может обладать уникальными энергетическими свойствами. Неужели древние египтяне использовали её как гигантский резонатор?

пирамида Хуфу, Гиза
Фото: Wikimedia Commons by Gary Todd is licensed under Public domain
пирамида Хуфу, Гиза

Энергия внутри каменных стен

Группе учёных удалось доказать, что пирамида реагирует на электромагнитные волны особым образом. Опыты показали: структура улавливает и усиливает энергию, направляя её в определённые участки — Камеру царя, Камеру царицы и даже в незавершённое помещение под основанием.

Благодаря взаимодействию материала пирамиды с волнами, здание словно собирает энергию и фокусирует её - как антенна или усилитель. Результаты поразили даже скептиков.

Старые гипотезы с новым подтверждением

Инженер Кристофер Данн, ранее работавший в аэрокосмической отрасли, ещё десятилетия назад предположил: Великая пирамида — это вовсе не гробница, а высокотехнологичное устройство. Он указывал на северную шахту, по его мнению, напоминающую каналы для передачи микроволн.

Ранее эта версия казалась слишком смелой. Однако сегодня к ней возвращаются с новым интересом.

Российский след в сенсации

Исследователи из Университета ИТМО в 2018 году провели компьютерное моделирование, исследуя, как пирамида взаимодействует с радиочастотными волнами длиной от 656 до 1968 футов. Выводы оказались впечатляющими: внутренние структуры действительно способны концентрировать энергию.

Перспективы применения

Учёные считают, что открытие может стать толчком к новым технологиям. Например, можно разработать наночастицы, имитирующие свойства пирамиды — для сенсоров и даже эффективных солнечных панелей.

Пока остаётся загадкой, действительно ли древние строители осознанно создавали энергетическую установку. Но ясно одно: они точно обладали куда более продвинутыми знаниями, чем принято считать.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды - древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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