Мозг под прицелом: как лечат опухоль, не повредив ни одной важной зоны

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Глиобластома — это не просто опухоль. Это враг, который прячется в самом важном органе, проникая глубоко и разрушая изнутри. Самая агрессивная форма рака мозга не оставляет много времени: средняя продолжительность жизни после постановки диагноза — всего 6-8 месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-центр Правительства Тульской области., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Онкодиспансер

И всё же врачи не сдаются. В России разрабатывается метод, который позволяет буквально "подсветить" опухоль изнутри и уничтожить её с минимальными повреждениями для мозга.

Лазер против тьмы

Специфика этого метода — в минимальной инвазивности.

"Мы делаем всего одно отверстие в черепе, диаметром около 15 мм. Через него, избегая функциональных центров мозга, вводим тончайшее световолокно. Лазер освещает опухоль изнутри, свет превращается в тепло — и поражённая ткань теряет жизнеспособность", — рассказывает нейрохирург Олег Острейко.

Помогает в этом нейронавигационная станция — прибор, который в реальном времени направляет инструменты с ювелирной точностью.

Откуда берётся эта опухоль

Причины разные: вирусы, изменяющие ДНК, серьёзные травмы головы, хронический стресс. Рентген тоже может быть опасен: раньше им лечили лишай, а спустя десятилетия у пациентов возникали опухоли.

Самое опасное — это способность глиобластомы мигрировать. Опухолевые клетки буквально "ползут" вдоль сосудов и нервов. Увидеть их движение можно только тогда, когда болезнь уже зашла слишком далеко.

Победить её трудно. Но у науки — новые ходы.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

