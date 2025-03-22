Мозг под прицелом: как лечат опухоль, не повредив ни одной важной зоны

Глиобластома — это не просто опухоль. Это враг, который прячется в самом важном органе, проникая глубоко и разрушая изнутри. Самая агрессивная форма рака мозга не оставляет много времени: средняя продолжительность жизни после постановки диагноза — всего 6-8 месяцев.
И всё же врачи не сдаются. В России разрабатывается метод, который позволяет буквально "подсветить" опухоль изнутри и уничтожить её с минимальными повреждениями для мозга.
Специфика этого метода — в минимальной инвазивности.
"Мы делаем всего одно отверстие в черепе, диаметром около 15 мм. Через него, избегая функциональных центров мозга, вводим тончайшее световолокно. Лазер освещает опухоль изнутри, свет превращается в тепло — и поражённая ткань теряет жизнеспособность", — рассказывает нейрохирург Олег Острейко.
Помогает в этом нейронавигационная станция — прибор, который в реальном времени направляет инструменты с ювелирной точностью.
Причины разные: вирусы, изменяющие ДНК, серьёзные травмы головы, хронический стресс. Рентген тоже может быть опасен: раньше им лечили лишай, а спустя десятилетия у пациентов возникали опухоли.
Самое опасное — это способность глиобластомы мигрировать. Опухолевые клетки буквально "ползут" вдоль сосудов и нервов. Увидеть их движение можно только тогда, когда болезнь уже зашла слишком далеко.
Победить её трудно. Но у науки — новые ходы.
Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".
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