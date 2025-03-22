Космическая сенсация: Сатурн оказался настоящим магнитом для лун

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономический сюрприз: у Сатурна обнаружены 128 новых спутников. Это не просто рекорд — теперь у гиганта официально 274 луны. Для сравнения, у Юпитера их всего 95. И да, это значит, что один Сатурн имеет больше спутников, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Сатурн

Об открытии 1 марта 2025 года сообщил Международный астрономический союз. Над исследованием работала международная команда из Тайваня, Канады, США и Франции. Руководство проектом осуществлял Университет Британской Колумбии.

Как нашли новые спутники

Открытия стали возможны благодаря телескопу Канада-Франция-Гавайи (CFHT), расположенному на вершине вулкана Мауна-Кеа (Гавайи). С 2019 по 2021 год учёные вели наблюдения за пространством вокруг Сатурна, в результате чего открыли 62 спутника. Затем в 2023 году продолжили изучение — и обнаружили ещё 66.

Что за спутники

Все 128 новооткрытых лун — так называемые "неправильные спутники". Это небольшие тела размером всего в несколько километров. Они, вероятно, были захвачены Сатурном в самом начале истории Солнечной системы, а затем разрушены при столкновениях — либо между собой, либо с кометами.

"Скорее всего, это обломки древних лун, которые столкнулись и рассыпались", — объясняет профессор физики и астрономии Бретт Глэдман.

По подсчётам учёных, эти столкновения произошли не так уж давно — примерно 100 миллионов лет назад, что по космическим меркам почти вчера.

Что дальше

Пока в официальный каталог НАСА успели внести только 146 спутников. Названия есть лишь у небольшой части — последний получивший имя спутник был открыт ещё в 2004 году и называется Гейррод.

Уточнения

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον - "звезда" и νόμος - "закон") — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

