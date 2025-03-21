От теории к практике: Mercedes-Benz инвестирует в гуманоидных роботов

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Может ли человекоподобный робот работать бок о бок с людьми на заводе? Компания Apptronik уверена, что да. Их робот Apollo совершил свой первый реальный рабочий день, а Mercedes-Benz уже инвестирует в эти технологии.

Фото: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

Робот, который умеет работать

Apollo – гуманоидный робот высотой 173 см, способный поднимать до 25 кг. Он был создан для выполнения однообразных, сложных и потенциально опасных задач, с которыми сталкиваются люди на производстве.

Первая демонстрация его возможностей прошла на заводе Mercedes-Benz в Берлине, где Apollo в полностью автономном режиме собирал детали двигателя.

Для человека это простая задача, но для робота – серьёзное испытание. Он должен был точно совместить компоненты, используя запястья с сервоприводами, а затем передать их коллеге.

Почему гуманоидная форма важна?

Многие компании экспериментируют с роботами-гуманоидами, но пока немногие из них покинули стены лабораторий. Mercedes-Benz верит в потенциал таких машин, и причина проста: они могут работать в привычных для человека условиях.

"Гибкость – ключевое преимущество. Такие роботы могут использоваться на сборочных линиях, в логистике или даже в контроле качества. Их можно легко перемещать с одной зоны на другую", - объясняет руководитель отдела производства автоконцерна Йорг Бурцер.

В отличие от традиционных промышленных манипуляторов, для которых требуется дорогостоящая модернизация заводов, человекоподобные машины могут вписываться в уже существующую инфраструктуру. Они способны пользоваться инструментами и адаптироваться к разным условиям.

Роботы завтрашнего дня

Mercedes-Benz уже вложил в Apptronik многомиллионные инвестиции и тестирует несколько гуманоидных машин на своих заводах в Германии и Венгрии. В то же время рынок робототехники стремительно растёт: по прогнозам, в ближайшие восемь лет он увеличится в 20 раз.

Однако, несмотря на прогресс, пока не стоит ждать, что такие машины заменят человека. Главный вызов – искусственный интеллект.

Современные роботы умеют выполнять запрограммированные задачи, но до настоящего "универсального" помощника, способного мыслить, как человек, ещё далеко.

"Мы сейчас находимся на этапе начала 80-х. Все мечтают, что робот будет стирать, готовить и делать всю рутину, но мы только в начале пути". - сравнивает ситуацию с эволюцией компьютеров исполнительный директор Apptronik Джефф Карденас.

Испытания Apollo помогут определить, какие задачи под силу роботам, и ускорить их адаптацию в реальном мире. Пока же важные вопросы – смогут ли они массово заменить рабочие руки или даже восстать против человечества – можно оставить на потом.

Уточнения

Mercedes-Benz (рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна "Mercedes-Benz Group". Штаб-квартира находится в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия.

