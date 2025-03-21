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Она цепляется за камни и карабкается вверх — невероятное существо

2:23
Наука

В горах к востоку от реки Ориноко скрывается удивительное существо — рыба, способная карабкаться по камням с помощью плавников. Lithogenes wahari — редкий вид, сочетающий черты двух семейств сомов, который может быть тем самым "недостающим звеном" в эволюции этих рыб.

Джунгли
Фото: pixabay.com by Bild von bere von awstburg auf Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли

Бронированный альпинист

L. wahari достигает 12,7 см в длину, покрыт костным панцирем и обладает способностью передвигаться по скалам, словно гигантский дождевой червь.

Его брюшные плавники, подобные лапкам, могут двигаться независимо, а рот-присоска помогает крепко держаться за каменистые поверхности.

Такая комбинация делает его одновременно похожим и на панцирных сомов (Loricariidae), и на лазающих сомов (Astroblepidae), обитающих в крутых Андах.

Находка, изменившая всё

Первые попытки изучить L. wahari в 1990-х годах оказались неудачными: единственный экземпляр, который попал к учёным, был в плачевном состоянии — его хотели приготовить на ужин.

"Он выглядел так, будто его переехал грузовик", — описал один исследователь.

Чтобы разгадать загадку этого существа, в Рио-Куао (притоке Ориноко) была организована экспедиция. Учёные выловили 84 живых особи и подтвердили: эта рыба действительно объединяет черты двух семейств, что делает её вероятным потомком их общего предка.

Разгадка эволюционной тайны

Как же Lithogenes wahari сумел уцелеть? Его предки, похоже, населяли огромные территории, приспосабливаясь к разным условиям.

Позже виды разошлись: одни стали мастерами скалолазания, другие покрылись бронёй, но L. wahari сохранил черты обоих направлений эволюции.

Найденные единичные образцы других видов Lithogenes, живущие на сотни километров друг от друга, подтверждают, что этот род рыб был когда-то гораздо распространённее, чем сегодня.

Как встретить эту необычную рыбу?

Если вы окажетесь в небольших притоках Ориноко, обратите внимание на крошечных рыбок, крепко цепляющихся за камни в прозрачных быстрых потоках. Возможно, вам повезёт увидеть живую легенду эволюции

Уточнения

Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela,) — государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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