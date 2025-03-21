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Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме

1:28
Наука

В лагуне города Тхуантхань, расположенного во вьетнамской провинции Бакнинь, были обнаружены две сохранившиеся деревянные лодки.

Лодка
Фото: commons.wikimedia.org by skhakirov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лодка

Эти суда случайно нашлись местными жителями во время реконструкции рыбоводного пруда, о чем сообщается в пресс-релизе, выпущенном Департаментом культуры, спорта и туризма провинции. После того, как властям сообщили о находке, исследователи из Института археологии начали раскопки с целью извлечения лодок, которые, по мнению экспертов, являются историческими торговыми судами, использовавшимися для навигации по реке Дау.

Лодки были найдены на расстоянии всего двух метров друг от друга. Одна из них имеет размеры 15 метров в длину и 2,2 метра в ширину, в то время как другая — 14 метров в длину и 1,6 метра в ширину. Интересным аспектом является наличие деревянной перекладины на носу, соединяющей оба корабля, что может свидетельствовать о том, что они использовались совместно.

Заместитель заведующего кафедрой исторической археологии Института археологии Фам Ван Триеу охарактеризовал данное открытие как исторически и культурно значимое. Хотя точный возраст лодок пока неизвестен, предполагается, что если они представляют собой раскопанные каноэ, то могут относиться к раннему периоду истории, пишет dcmais.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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