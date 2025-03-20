Свобода или клетка? Психолог раскрыла тёмную сторону жизни в одиночестве

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Молодое поколение сегодня испытывает более сильное чувство одиночества.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка

Молли Бёрретс, лицензированный клинический психолог, подчеркивает важность наличия поддержки, особенно у тех, кто живет один, так как эта поддержка не приходит автоматически. По ее мнению, отсутствие общения и заботы о своем дне может усугублять чувство одиночества.

Жизнь в одиночестве может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, наличие собственного пространства предоставляет больше возможностей для уединения и независимости — люди могут делать то, что они хотят, когда хотят. С другой стороны, такая свобода может привести к появлению нездоровых привычек, таких как нерегулярный сон, плохое питание или чрезмерное времяпрепровождение за экранами. Молли отмечает, что просто наличие людей рядом может напомнить о собственных привычках и поведении, что в свою очередь может повлиять на их улучшение.

Кроме того, повышенная ответственность за собственное время и бюджет может вызывать тревогу. Когда финансы ограничены, людям может быть сложнее позволить себе социальные активности или развлечения, что только усиливает чувство изоляции и одиночества.

Таким образом, именно социальные связи и поддержка, как говорит Бёрретс, могут стать ключевыми факторами в поддержании психического здоровья, особенно для молодых людей, кто живет один, пишет CNBC.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).



