Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tesla против стены: автопилот электромобиля неожиданно провалился при эксперименте
Хайлендские коровы ближе, чем вы думаете: 5 парков Глазго для идеальных выходных
Блогер Даня Милохин выиграл нокаутом второй боксёрский бой
Запекаем рыбу в лаваше — вкусно, быстро и без лишней возни на кухне
Украинские мошенники пользовались сетью узлов связи в Татарстане: ФСБ её накрыли
Родили до 23 лет? Получите помощь на ипотеку и не только
Усик назвал себя царём подкаблучников
Как проехать по убитым дорогам и не оставить там колёса: важные рекомендации
Руль в крайнее положение – и проблемы обеспечены: вот что нужно знать

Свобода или клетка? Психолог раскрыла тёмную сторону жизни в одиночестве

1:34
Наука

Молодое поколение сегодня испытывает более сильное чувство одиночества.

Девушка
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка

Молли Бёрретс, лицензированный клинический психолог, подчеркивает важность наличия поддержки, особенно у тех, кто живет один, так как эта поддержка не приходит автоматически. По ее мнению, отсутствие общения и заботы о своем дне может усугублять чувство одиночества.

Жизнь в одиночестве может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, наличие собственного пространства предоставляет больше возможностей для уединения и независимости — люди могут делать то, что они хотят, когда хотят. С другой стороны, такая свобода может привести к появлению нездоровых привычек, таких как нерегулярный сон, плохое питание или чрезмерное времяпрепровождение за экранами. Молли отмечает, что просто наличие людей рядом может напомнить о собственных привычках и поведении, что в свою очередь может повлиять на их улучшение.

Кроме того, повышенная ответственность за собственное время и бюджет может вызывать тревогу. Когда финансы ограничены, людям может быть сложнее позволить себе социальные активности или развлечения, что только усиливает чувство изоляции и одиночества.

Таким образом, именно социальные связи и поддержка, как говорит Бёрретс, могут стать ключевыми факторами в поддержании психического здоровья, особенно для молодых людей, кто живет один, пишет CNBC.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Запекаем рыбу в лаваше — вкусно, быстро и без лишней возни на кухне
Украинские мошенники пользовались сетью узлов связи в Татарстане: ФСБ её накрыли
Родили до 23 лет? Получите помощь на ипотеку и не только
Усик назвал себя царём подкаблучников
Как проехать по убитым дорогам и не оставить там колёса: важные рекомендации
Руль в крайнее положение – и проблемы обеспечены: вот что нужно знать
Как белая фасоль помогает контролировать вес и укреплять сердце​
Хотите богатый урожай? Вот какой глубины должны быть грядки
Зеркало и ещё 8 деталей: как создать уют в квартире без лишних затрат
Лучшие депиляторы для чувствительной кожи: всё, что нужно знать для безболезненной процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.