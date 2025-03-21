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Тайна, которой 22 миллиона лет: в Эфиопии обнаружено уникальное ископаемое дерево

1:59
Наука

Недавнее открытие в долине реки Муш в Эфиопии стало важной вехой для ученых, занимающихся изучением древней экосистемы, существовавшей около 22 миллионов лет назад на территории Африки.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Исследователи из Ботанического исследовательского института Техаса, Техасского технологического университета и ряда международных научных организаций идентифицировали новый вид ископаемого дерева, получивший название Astropanax eogetem. Результаты их работы были опубликованы в Ботаническом журнале Линнеевского общества и предоставляют ценные сведения о том, как выглядела доисторическая африканская местность в ранний миоценовый период.

Окаменелости Astropanax eogetem, которые имеют близкое родство с современными растениями, произрастающими на Эфиопском нагорье, свидетельствуют о том, что в этом регионе некогда находились густые и богатые жизнью леса.

Этот вымерший вид принадлежит к семейству аралиевых, в которое входят привычные для нас растения, такие как женьшень, плющ и тропические деревья неокусония. Результаты исследования углубляют наше понимание древних экосистем Африки и демонстрируют, как эволюция растений развивалась на протяжении миллионов лет.

Идентификация нового вида стала возможной благодаря внимательному изучению микроскопических структур ископаемых листьев и пыльцы, что позволило установить поразительное сходство между Astropanax eogetem и его современным родственником Astropanax abyssinicus, который до сих пор можно встретить в лесах Афромонтаны Эфиопии.

Это открытие не только обогащает палеоботанические знания, но и подчеркивает связь между прошлыми и современными экосистемами, освещая путь, по которому эволюция растений проходила на протяжении миллионов лет, пишет indiandefencereview.

Уточнения

Пыльца́ (устар. «цве́тень»), — скопление пыльцевых зёрен семенных растений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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