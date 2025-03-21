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Климатический апокалипсис: 2024 год стал годом рекордного бегства от катастроф

1:46
Наука

В 2024 году изменения климата привели к тому, что большее количество людей было вынуждено покинуть свои дома, чем за последние 16 лет.

Наводнение в Германии
Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наводнение в Германии

Последствия тропических циклонов, наводнений, засух и других стихийных бедствий стали причиной массового переселения. Это явление стало наиболее серьезным с 2008 года, когда 36 миллионов человек были вынуждены оставить своё жилье. В частности, в 2008 году Китай столкнулся с катастрофическим землетрясением в провинции Сычуань, в результате которого 15 миллионов человек потеряли свои дома.

В 2024 году многие регионы, включая Индию, также страдали от наводнений, которые затронули миллионы людей. Тропические циклоны и ураганы, вызывая разрушительные ветры и сильные дожди, ещё более усугубили ситуацию. В некоторых частях мира было на протяжении долгого времени зафиксировано множество беспрецедентных тепловых волн, включая экстремальные температуры в Саудовской Аравии, где во время хаджа столбик термометра достигал 50 градусов Цельсия.

Кроме того, лесные пожары и сильная засуха, проявившиеся в разных странах, привели не только к непосредственному переселению людей, но и к серьезным перебоям в поставках продовольствия. По данным Всемирной метеорологической организации, в восьми странах на миллион человек больше, чем в 2023 году, столкнулись с острой нехваткой продовольствия, что подчеркивает увеличивающиеся последствия климатических изменений для человечества, пишет CNN.

Уточнения

Цикло́н (от др.-греч. κυκλῶν — «вращающийся») — воздушная масса в виде атмосферного вихря с вертикальной осью огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с пониженным давлением воздуха в его центре.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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