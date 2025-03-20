Масса электрона, заряд и постоянная Планка: найден ключ к энергии будущего

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Сверхпроводники — это уникальные материалы, которые могут проводить электричество без каких-либо сопротивлений, что открывает широкие перспективы для революции в таких областях, как передача энергии, медицинская визуализация и квантовые вычисления.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Science and Technology Facilities Council, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ученые

Однако до недавнего времени они функционировали только при экстремально низких температурах, что ограничивало их практическое применение в реальной жизни. Поиск сверхпроводника, способного работать при обычных температурах, стал одной из самых сложных и востребованных целей в современной физике.

В новом исследовании, проведенном профессором Костой Траченко из Лондонского университета королевы Марии и его командой, была обнаружена фундаментальная связь между максимально возможной температурой сверхпроводимости и тремя универсальными константами: массой электрона, зарядом электрона и постоянной Планка. Эти константы играют ключевую роль в физических процессах, от стабильности атомов до формирования звезд и таких важных элементов, как углерод. Результаты их работы предполагают, что теоретический предел температур для сверхпроводимости находится в диапазоне от сотен до тысячи Кельвинов, что достаточно для достижения комнатной температуры.

Профессор Пикард из Кембриджского университета, соавтор исследования, отметил, что полученные данные свидетельствуют о том, что мечта о сверхпроводимости при комнатной температуре все еще жива. Эти результаты уже стали объектом независимого подтверждения в другом исследовании, что подчеркивает важность и актуальность данной темы в научном сообществе. Таким образом, исследование открывает новые горизонты в области создания и применения сверхпроводящих материалов, пишет scitechdaily.

Уточнения

Электро́н — субатомная частица (обозначается символом e− или β−), чей электрический заряд отрицателен и равен по модулю одному элементарному электрическому заряду.

