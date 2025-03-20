Минимум усилий — максимум результата: как запоминать информацию надолго

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Существует множество советов по укреплению памяти, однако в моменты умственной перегрузки люди часто ищут методы, которые требуют минимальных усилий.

Фото: freepik рассеянный человек

Одним из таких методов является правило 2-7-30, которое базируется на простом принципе повторения информации.

Вы когда-нибудь задумывались, используете ли вы мобильные приложения или стикеры на холодильнике, чтобы запомнить важные вещи? Часто ли вы забываете имена или не можете вспомнить содержание презентации сразу после изучения? Метод 2-7-30 может стать решением этих проблем. Это метод улучшения памяти, который зарекомендовал себя на протяжении более 150 лет и основывается на научных принципах.

Правило 2-7-30 заключается в том, что для сохранения новой информации в долгосрочной памяти необходимо повторять её через определенные промежутки времени: через 2 дня, через 7 дней и через 30 дней. Этот подход основан на эффекте распределенного повторения (Spacing Effect), который демонстрирует, что наша память функционирует гораздо эффективнее, когда информация повторяется с учетом времени, а не заучивается на одном дыхании.

Метод 2-7-30 полезен не только для взрослых, изучающих новый язык, но и для организаций, стремящихся быстро и эффективно интегрировать новые процессы или инструменты в своих командах. Он позволяет достигнуть устойчивых результатов в обучении.

Важно помнить, что забывчивость — это не недостаток, а естественный процесс функционирования мозга. Он отбрасывает старую и ненужную информацию, чтобы освободить место для новой.

Этот процесс можно проиллюстрировать с помощью кривой забывания, разработанной психологом Германа Эббингауза в 1880 году, которая показывает, как быстро мы теряем новую информацию, если не повторяем её. Таким образом, использование метода 2-7-30 поможет вам более эффективно запоминать и адаптироваться к новому, что может значительно повысить успех в обучении и работе, пишет ratpack.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

