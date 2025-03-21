Археологическая сенсация: в Британии обнаружили круг, старше Стоунхенджа

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Какой каменный круг в Великобритании является самым древним? Ответ может удивить: это не Стоунхендж, а археологический памятник Флагстоунс в графстве Дорсет. Недавние исследования показали, что это загадочное сооружение старше знаменитого мегалита на два века.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мегалиты

Тайны древнего круга

Флагстоунс представляет собой круглый земляной вал с рвом, диаметр которого достигает 100 метров. Изначально конструкция состояла из цепочки ям и насыпи, формируя почти идеальный круг. Археологи обнаружили на этом месте множество артефактов, в том числе человеческие останки: кремированные останки взрослого, троих некремированных детей и еще три частичных кремации взрослых. Помимо этого, были найдены рога благородного оленя и древесный уголь, оставленный древними обитателями.

Пересмотр датировки

Чтобы уточнить возраст сооружения, ученые провели радиоуглеродный анализ находок в лабораториях Швейцарии и Нидерландов. Результаты показали, что первые следы неолитической активности на этом месте появились около 3650 года до н. э. Однако сам круг был создан лишь спустя несколько веков — около 3200 года до н. э. Примерно в это же время в ямах появились погребения.

Связь со Стоунхенджем

Интересно, что Флагстоунс во многом напоминает Стоунхендж на раннем этапе его строительства (примерно 2900 год до н. э.). Оба сооружения имеют круглую форму с рвом и схожие погребальные обряды.

Это и привело археологов к предположению, что Флагстоунс может быть одного возраста со Стоунхенджем. Однако новое исследование доказало: он старше и может считаться самым древним известным кольцевым сооружением Британии.

Уточнения

Мегали́ты (от греч. μέγας - большой, λίθος - камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV-III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).

