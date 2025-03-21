Гигант древних морей: новый взгляд на истинные размеры мегалодона

Мегалодон — один из самых загадочных хищников древних морей. Новые исследования показывают, что эти гигантские акулы могли достигать 24 метров в длину, что на 4,5 метра больше, чем предполагалось ранее. Более того, их детёныши с рождения были значительно крупнее, чем считалось раньше.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мегалодон

Ошибки в ранних расчётах

Филлип Стернес, сотрудник парка SeaWorld в Сан-Диего и соавтор исследования, объяснил, что предыдущие оценки размеров мегалодона строились исключительно на анализе его зубов. Этот метод привёл к выводу, что длина этих акул составляла 18-20 метров. Однако новая работа показывает, что древние морские гиганты были не только длиннее, но и более стройными, чем предполагалось ранее.

Как учёные узнали правду

Команда исследователей изучила окаменелости мегалодона и сравнила их с останками более чем 150 видов современных и вымерших акул. Это позволило получить более точные данные о размере и строении этого гиганта.

Тайны доисторических хищников

Мегалодон жил от 20 миллионов до 3,6 миллиона лет назад и был главным хищником морей. Однако полных скелетов этих существ до сих пор не найдено. Всё, что мы знаем, основывается на окаменелостях его позвонков, чешуи и зубов. Самая крупная находка — фрагмент позвоночника длиной 11 метров, который, по оценкам учёных, принадлежал огромной особи.

К слову, в прошлом году в Мексике были обнаружены редкие образцы ещё более древних акул, живших 75-105 миллионов лет назад. Эти находки могут помочь учёным лучше понять эволюцию морских хищников и то, как изменялись их размеры на протяжении веков.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

