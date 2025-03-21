В Аргентине нашли нового динозавра: он оказался совсем небольшим

В Аргентине обнаружены останки древнего существа, которое изменяет представления о титанозаврах. Окаменелости нового вида найдены в северной Патагонии, в формации Анаклето, недалеко от города Хенераль-Рока. Исследователи считают, что этот динозавр существовал около 78 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху.

Фото: Wikipedia by Jynus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Динозавр

Кто такой Чадититан кальво

Этот вид получил название Чадититан кальво, что переводится как "соляной титан". Он принадлежит к группе ринконзавров — аргентинских титанозавров, отличавшихся небольшими размерами и изящным телосложением. По оценкам ученых, длина Чадититана составляла всего 7 метров, что делает его одним из самых маленьких представителей титанозавров.

Как его обнаружили

Учёные нашли окаменелости нескольких особей Чадититана вблизи соляной равнины. Помимо костей динозавра, в этом же месте были обнаружены останки древних беспозвоночных и позвоночных существ: панцирных и двоякодышащих рыб, черепах, предков крокодилов, моллюсков и улиток. Это указывает на то, что миллионы лет назад этот регион представлял собой экосистему с богатым биоразнообразием.

Что делает Чадититана уникальным

Доктор Федерико Агнолин из Аргентинского музея естественных наук пояснил, что род ринконзавров был впервые выделен в 2007 году. Эти динозавры отличались прямыми конечностями, длинным хвостом и изменённым тазовым поясом, что делало их более подвижными и, вероятно, быстрее остальных представителей титанозавров.

Открытия в других странах

Помимо аргентинской находки, в начале 2025 года в графстве Оксфордшир (Великобритания) были обнаружены цепочки следов динозавров, живших в юрский период. Они отлично сохранились, что позволяет исследователям изучить особенности передвижения древних ящеров.

Титанозавры — это древний род растительноядных динозавров, которые обитали на территории современных Азии, Африки, Европы и Южной Америки около 70 миллионов лет назад. Некоторые их виды достигали длины в 40 метров.

Что ещё нам предстоит узнать

Каждое новое открытие в области палеонтологии приближает нас к пониманию прошлого нашей планеты. Чадититан кальво — ещё одно звено в огромной цепи эволюции, которое помогает ученым восстанавливать картину жизни на Земле в меловой период.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

