Ядовитая любовь: зачем самцы осьминогов вводят токсин в самок

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В подводном мире, где правят жестокие законы природы, синеполосые осьминоги нашли способ продлить свою жизнь, пусть и ненадолго. Пока другие самцы безропотно отдаются на съедение после спаривания, эти головоногие разработали хитрую стратегию, чтобы избежать трагической судьбы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Опасная любовь под водой

Самки синеполосых осьминогов значительно превосходят самцов в размерах — в два, а то и в пять раз. Разделаться с партнером после спаривания для них — сущий пустяк. Но самцы оказались не так просты. Исследователи выяснили, что в арсенале хитрых ухажеров есть необычное оружие — токсин тетродотоксин, который они впрыскивают в самок, вызывая паралич. Это вынужденная мера, ведь иначе партнерша попросту их съест.

Как природа распорядилась с самцами

Сексуальный каннибализм широко распространен среди головоногих моллюсков. Особенно если самец в несколько раз меньше самки. Некоторые осьминоги нашли способы уменьшить риск быть съеденными: одни жертвуют гектокотилем (специальным спаривательным щупальцем), оставляя его внутри самки, другие эволюционно удлинили его, чтобы держаться на безопасном расстоянии.

Но синеполосым осьминогам не повезло. Их спаривательное щупальце короткое, а сами они — карлики по сравнению с самками, которые достигают размеров мяча для гольфа. Единственное, что у них длинное, — это процесс спаривания. Он может длиться от 45 до 75 минут — почти как хоккейный матч.

Как проходит этот процесс

Ученые наблюдали, как самец сначала вводит токсин в тело самки. Уже через восемь минут она перестает дышать, зрачки замирают, тело бледнеет. В этот момент самец приступает к главному действию. Все заканчивается, когда самка приходит в себя и отталкивает партнера.

Любопытно, что, несмотря на воздействие яда, самки никак не страдают. Их организм устойчив к тетродотоксину, поэтому они довольно быстро восстанавливаются.

Судьба после спаривания

К сожалению, этот коварный прием не спасает самцов от неминуемого конца. Как и большинство осьминогов, они следуют стратегии однократного размножения. После спаривания самцы умирают, а самки доживают лишь до появления личинок.

Жестокая, но удивительная игра природы, где даже самые умные уловки не могут изменить главного правила — жизнь ради потомства.

Уточнения

Спа́ривание (копуля́ция) — в зоологии соединение двух особей в половом акте, служащее размножению.

