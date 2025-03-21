Древняя синагога в Италии: раскопки подтвердили религиозную жизнь евреев

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В древнем портовом городе Остия Антика, недалеко от Рима, археологи обнаружили руины синагоги возрастом около 1600 лет и практически нетронутую микву — бассейн для ритуальных омовений. Эта редкая находка проливает свет на жизнь еврейской общины в эпоху заката Римской империи.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Caroline.goodson (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ раскопки

Что такое миква

Миква в иудаизме — это резервуар с водой, используемый для ритуального очищения. Согласно трактату "Йома VIII, 9": "Подобно тому, как миква очищает оскверненных, так Господь, благословен Он, очищает Израиль". Еврейские мудрецы определили минимальные размеры миквы: площадь локоть на локоть и глубина три локтя, что соответствует объему 40 сеа (примерно 532 литра).

Детали открытия

Миква была найдена внутри большого римского здания. Комплекс включает в себя подземный колодец, который, по всей вероятности, использовался в ритуальных целях. Среди артефактов, обнаруженных на месте, — масляная лампа с еврейскими символами, такими как менора и пальмовая ветвь, а также стеклянный кубок, относящийся к V-VI векам нашей эры. Эти предметы не только подтверждают религиозное назначение комплекса, но и демонстрируют тесные связи между еврейской и римской культурами того времени.

Исторический контекст

Остия Антика, расположенная у берегов Тирренского моря в устье Тибра, некогда была ключевым торговым портом Римской империи. Сегодня это археологический парк с руинами улиц, зданий, мозаик и фресок. Новая находка позволяет глубже понять традиции еврейской общины, проживавшей здесь в последние века существования Империи.

Уточнения

Синаго́га (от др.-греч. συναγωγή [synaɡɔːɡɛ̌ː] - "собрание"; ивр. בֵּית כְּנֶסֶת‎ [bet ˈknesːet] - "дом собрания"; идиш שול‎ [ʃuːl] - "школа"), после разрушения Храма, — основной институт еврейской религии; помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.

