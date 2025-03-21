Загадка звездчатых скатов раскрыта: почему у берегов Америки они такие разные

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Флоридского музея естественной истории совместно с коллегами из США, Франции и Норвегии раскрыла давнюю загадку звездчатых скатов (Amblyraja radiata).

Фото: https://commons.wikimedia.org by Sandra Raredon/Smithsonian Institution, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ скат

Эти морские обитатели, широко распространенные в Северной Атлантике, отличаются необычным феноменом: в арктических водах и у побережья Европы встречаются исключительно крупные особи, тогда как у берегов Северной Америки живут как большие (до 105 см), так и мелкие (до 72 см) скаты.

Две формы звездчатых скатов: в чем разница

Главное различие между этими формами заключается не только в размере. Чтобы достичь половой зрелости, мелким скатам требуется шесть лет, а крупным — целых 11. Ученые давно пытались выяснить, почему два столь разных варианта сосуществуют одновременно, но только у побережья Северной Америки.

Примечательно, что аналогичный запрет на ловлю другого вида, острорылого ската (Dipturus laevis), привел к восстановлению его популяции. Однако у звездчатых скатов ситуация иная, и исследователи искали объяснение этому феномену.

Генетическая инверсия — ключ к разгадке

Полный анализ геномов больших и малых особей помог ученым обнаружить, что различие между ними обусловлено генетической инверсией. Это хромосомная перестройка, при которой участок хромосомы перевернут на 180 градусов. Интересно, что у большинства организмов, включая человека, такие перестройки не редкость, но они обычно не приводят к явным изменениям.

Однако в случае звездчатых скатов именно инверсия оказалась главным фактором, отличающим одну форму от другой. Это открытие не только упрощает наблюдение за скатами, но и может помочь ответить на вопрос, почему их североамериканская популяция продолжает сокращаться, несмотря на усилия по сохранению вида.

Неожиданные открытия в мире природы

Иногда природа преподносит сюрпризы. Например, в Чили недавно вновь обнаружили вид лягушек, который считался исчезнувшим более 130 лет. Возможно, новые исследования помогут не только разобраться в судьбе звездчатых скатов, но и открыть неожиданные способы их сохранения.

Уточнения

Ска́ты (лат. Batomorphi) — один из двух надотрядов пластиножаберных хрящевых рыб, содержащий четыре отряда и пятнадцать семейств.

