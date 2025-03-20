Ничего сверхординарного! Космонавт Сергей Крикалёв прокомментировал ситуацию с длительным пребыванием астронавтов на МКС

4:08 Your browser does not support the audio element. Наука

18 марта 2025 года астронавты Сунита Уильямс, Барри Уилмор, Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов благополучно вернулись на Землю в капсуле космического корабля Crew Dragon миссии Crew-9 компании SpaceX.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор (США) пробыли на Международной космической станции (МКС) более девяти месяцев вместо восьми дней. Ранее Илон Маск заявлял, что их возвращение было отложено по политическим мотивам: администрация Байдена отклонила его предложение вернуть астронавтов на Землю.

Однако внештатная ситуация, произошедшая с американцами, не единственная в своем роде на МКС. Редакция Pravda. Ru обратилась к российскому космонавту Сергею Крикалёву с просьбой прокомментировать ситуацию с длительным пребыванием астронавтов на МКС.

Справка. Сергей Крикалёв — советский и российский авиационный спортсмен, космонавт, Герой Советского Союза, первый Герой РФ (один из четырех людей, удостоенных обоих званий). С 26 ноября 1988 года по 27 апреля 1989 года Сергей Крикалёв совершил свой первый космический полет, продолжительность которого составила 151 сутки 11 часов 8 минут 24 секунды. С 18 мая 1991 года по 25 марта 1992 года Крикалёв совершил свой второй полет в космос, продолжительность которого составила 10 месяцев — ввиду различных обстоятельств (распад СССР, экономический кризис в стране) он пробыл дольше, чем было запланировано. Всего им было совершено шесть полетов и выполнено восемь выходов в открытый космос.

По словам Крикалёва, Сунита Уильямс и Барри Уилмор имеют опыт длительных миссий, возвращение на Землю будет проходить в обычном режиме.

"Всё будет, как обычно. Ничего сверхординарного!" — отметил российский космонавт.

Изменения в программе или задержки — это лишь организационные вопросы, сказал российский космонавт. При восприятии земной силы тяжести Уильямс и Уилмор испытают такие же ощущения, как и другие астронавты, которые были в космосе аналогичное время.

Если на Международной космической станции происходят внештатные ситуации такие, как с американскими астронавтами, принимаются меры для их компенсации. В случае внештатной ситуации экипаж включается в состав следующего рейса и продолжает выполнять миссию, после чего возвращение становится плановым. Программы полета корректируются, чтобы адаптировать состав экипажа, как это было сделано для девятой экспедиции, подчеркнул эксперт.

Реабилитация астронавтов после долгого полета обычно занимает около двух месяцев. Среди проблем преобладают медицинские аспекты. Что касается бытовых, социальных и психологических аспектов, астронавты с радостью встречают людей и медленно возвращаются к обычной жизни. Однако их программа не заканчивается после приземления: продолжаются эксперименты, связанные с адаптацией организма к земным условиям, что является нормальным процессом.

"Программа полета не заканчивается ударом об землю, она завершается после реабилитации. Реабилитация — это программные мероприятия: астронавты будут по плану проходить медицинские обследования, готовить отчет за проделанную работу. Идет обычная работа с учетом того, что они прилетели и им требуется физиологическое восстановление, привыкание к силе тяжести и вход в обычный круг людей", — пояснил российский космонавт Сергей Крикалёв.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).



