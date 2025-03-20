Сверхновые и процессоры: как взрывы звёзд помогли создать современные микрочипы

Когда массивная звезда заканчивает своё топливо, её ждет драматическая судьба — мощный взрыв сверхновой, выбрасывающий в космос колоссальное количество энергии. Это одно из самых грандиозных явлений во Вселенной, но, как ни странно, его математические принципы используются и в высоких технологиях на Земле.
На первый взгляд кажется, что сверхновые и производство микросхем не имеют ничего общего. Однако инженеры ASML — крупнейшего производителя оборудования для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV) — используют те же уравнения, что и астрофизики, изучающие взрывы звёзд.
В установках для EUV-литографии мощные лазеры нагревают капли олова до 500 000°C, создавая плазму, испускающую ультрафиолетовое излучение с длиной волны 13,5 нм. Этот свет затем проходит через сложную систему зеркал и линз, формируя крошечные узоры на микросхемах.
"Этот процесс удивительно напоминает взрыв сверхновой", — объясняет Джейсон Стюарт из ASML.
Когда звезда теряет гидростатическое равновесие, её ядро схлопывается, а внешние слои выбрасываются в космос с огромной энергией. Аналогично при воздействии лазера на каплю олова возникает ударная волна, схожая по физике со взрывом звезды.
Учёные и инженеры используют одни и те же формулы для расчёта эволюции этих процессов. В астрофизике они помогают предсказать свойства звёздных взрывов, а в полупроводниковой промышленности — улучшить эффективность литографии.
Например, именно благодаря таким расчётам инженерам ASML удалось решить проблему остатков олова, мешающих работе EUV-оборудования.
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