Как бактерии помогают заменить обычный пластик экологичным аналогом

Пластик может быть полезным, но его производство и утилизация — большая проблема
Современное производство пластика основано на ископаемом топливе, что делает нас зависимыми от него. А сами пластиковые изделия не разлагаются естественным образом, распадаясь лишь на всё более мелкие частицы. Однако наука постепенно приближается к решению этой проблемы.
Учёные обнаружили микроорганизмы, способные перерабатывать некоторые виды пластика, а современные биотехнологии позволяют разрабатывать специальные ферменты для его разложения.
Но на этой неделе исследователи из Южной Кореи сделали шаг вперёд: они создали штамм бактерий, способный производить биополимер из глюкозы.
Основа новой технологии — процесс, при котором бактерии в условиях недостатка питательных веществ синтезируют полигидроксиалканоаты (ПГА) — естественные полимеры. В нормальных условиях они служат запасами энергии, но теперь их можно использовать для создания биоразлагаемого пластика.
Уникальность этого метода в том, что ферменты, участвующие в синтезе ПГА, не слишком разборчивы. Они могут соединять различные молекулы, если те способны образовывать сложноэфирные связи и прикрепляться к коферменту А. Это позволяет включать в полимер самые разные вещества, в том числе аминокислоты.
Учёные начали с фермента бактерий Clostridium, способного соединять разные молекулы с коферментом А. Затем они модифицировали фермент Pseudomonas, чтобы он мог соединять аминокислоты в цепочку.
В лабораторных условиях эта система сработала, но в живых клетках возникли сложности: один из ферментов оказался токсичным для кишечной палочки, и её рост замедлялся.
Решение нашли с помощью генной инженерии — был выведен штамм кишечной палочки, устойчивый к токсичному белку.
В результате бактерии начали производить новый полимер, в составе которого были аминокислоты. Добавляя определённые аминокислоты в среду, можно изменять состав получаемого материала.
Первоначально выход полимера был небольшим. Учёные решили, что если бактерии сами будут синтезировать необходимые вещества, процесс пойдёт быстрее. Они добавили в клетки дополнительные гены для выработки лизина, и количество полимера увеличилось.
Дальше они удалили ген, отвечающий за производство молочной кислоты — одного из побочных продуктов метаболизма. Это снизило её содержание в полимере, сделав материал более чистым.
Кроме того, модифицируя ферменты, можно направлять процесс синтеза в нужную сторону — например, увеличивать содержание определённых аминокислот. Таким образом, можно регулировать свойства получаемого пластика.
Разработанная система обладает огромным потенциалом. Она позволяет создавать широкий спектр полимеров с разными свойствами, причём полученный материал почти наверняка будет биоразлагаемым.
Однако остаются и проблемы.
Несмотря на это, новое исследование показывает, что биотехнологии могут дать нам альтернативу традиционным пластмассам, что поможет уменьшить вред окружающей среде.
Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?