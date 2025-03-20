Делает невозможное возможным — телескоп Евклид раскрывает секреты Вселенной

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы ожидают "лавину открытий" после публикации первых результатов наблюдений, сделанных с помощью космического телескопа "Евклид".

Фото: Wikimedia Commons by DLR German Aerospace Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ космический телескоп

Миссия "Евклид", реализованная Европейским космическим агентством, сделала снимки 26 миллиардов галактик, охватывающих 10 миллиардов лет космической истории, предоставляя уникальную информацию о силах, формирующих космос.

Первая партия данных позволила ученым составить каталог из 380 000 галактик, который выявил разнообразие их структур, включая те, что находятся в процессе слияния. Снимки также показали, как массивные галактики, окруженные темной материей, искривляют пространство и увеличивают видимость более удаленных галактик. Эти изображения являются ключевыми для понимания природы темной материи.

Профессор Адам Амара из Британского космического агентства отметил, что результаты наблюдений превзошли ожидания. Он заявил, что это открытие является началом новой эры в научных исследованиях. Альберт Эйнштейн предсказал, что гравитационные поля массивных объектов искривляют пространство-время, которое астрономы называют гравитационным линзированием. Наблюдения с "Евклида" подтвердили это, зарегистрировав 500 случаев сильного гравитационного линзирования за одну неделю.

В течение шести лет "Евклид" планирует сделать снимки более 1,5 миллиардов галактик, что позволит глубже изучить влияние темной энергии на Вселенную и, возможно, открыть новые категории объектов. Профессор Амара уверена, что качество изображений приведет к новым открытиям, не известных ранее, пишет The Guardian.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).



