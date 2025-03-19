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Если люди исчезнут на Земле, эти животные станут строителями культуры

1:51
Наука

Идея о том, что жизнь на Земле может продолжаться без людей, заставляет нас задуматься о нашем собственном существовании как вида. История Земли показывает, что ни один вид не вечен.

Планета Земля
Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Планета Земля

Профессор Тим Коулсон из Университета Оксфорда исследует эту тему в своей работе "Универсальная история нас". Он считает, что исчезновение человеческого вида может открыть возможности для нового вида, который займет вакантные экологические ниши. Эволюция, обусловленная генетическими мутациями, будет продолжаться, направляя адаптации организмов к изменяющейся среде.

Коулсон утверждает, что исчезновение — судьба всех видов, в том числе и нашего, хотя мы надеемся, что это произойдет не скоро. Многие думают, что приматы, наши ближайшие родственники, станут естественными преемниками, но их зависимость от социальных структур может ограничить их адаптацию в мире без людей.

Вместо этого, осьминоги, известные своей способностью к обучению и адаптации, могут стать "строителями культуры". Их навыки решения проблем, общения с помощью изменения цвета и манипуляции объектами указывают на потенциал к более сложным формам жизни, если условия будут способствовать этому.

Коулсон предполагает, что со временем осьминоги смогут развить способы дыхания вне воды и освоить новые среды обитания. Хотя текущее отсутствие жесткого скелета ограничивает их жизнь вне воды, эволюция могла бы преодолеть эти преграды в течение миллионов лет. В постчеловеческом мире океаны могут стать еще более важными для биоразнообразия, а осьминоги построят подводные города, используя высокие технологии, пишет newsbomb.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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