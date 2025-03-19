Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ

3:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие из нас проверяют свой IQ, но классические тесты часто оказываются слишком длинными.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

Однако есть более интересный способ — "тест когнитивного отражения", придуманный профессором Шейном Фредериком из Массачусетского технологического института. На первый взгляд, этот тест выглядит как детская математическая головоломка, но его вопросы могут существенно раскрыть особенности вашего мышления.

Фредерик протестировал свой тест на более чем 3000 человек и обнаружил, что большинство из них сразу стремятся ответить, но практически всегда оказываются неправы.

"Эти три вопроса кажутся простыми, но для правильного ответа нужно подавить первоначальный, неверный ответ", — отмечает Фредерик.

Существуют два типа мышления. Первый — это автоматическое, механическое, не требующее сознательных усилий, когда вы инстинктивно реагируете на окружающий мир. Второй способ — более медленный и требующий анализа. Он задействуется, когда вы решаете сложные уравнения или делаете налоговые расчеты, и, хотя это требует больше энергии, результат обычно оправдывает усилия.

Фредерик проводил тесты даже на студентах Гарварда и Йеля, ожидая, что они дадут правильные ответы, но, к его удивлению, они также попадались на ловушки. Вот эти три вопроса:

1. Бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?

2. Если пять станков производят пять инструментов за пять минут, сколько времени потребуется ста станкам, чтобы произвести сто инструментов?

3. На озере есть клумба с водяными лилиями, которая удваивает свою площадь каждый день. Если требуется 48 дней, чтобы покрыть всё озеро, то сколько времени потребуется, чтобы покрыть половину озера?

Многие люди интуитивно отвечают:

1. 10 центов

2. 100 минут

3. 24 дня

Однако это неверные ответы.

Правильный ответ на первый вопрос — 5 центов. Если бы мяч стоил 10 центов, то бита должна была бы стоить 1,10 доллара (на 1 доллар больше), и в итоге сумма составила бы 1,20 доллара, что неверно. Правильная цена мяча — 5 центов, а бита стоит 1,05 доллара, что в сумме дает 1,10 доллара.

Во втором вопросе речь идет о времени производства. Каждому станку нужно 5 минут, чтобы сделать один инструмент. Таким образом, 100 станков, работающих одновременно, смогут произвести 100 инструментов за те же 5 минут.

Третий вопрос про клумбу с водяными лилиями является ловушкой. Если клумба удваивается каждый день и полностью покрывает озеро на 48-й день, то это означает, что на 47-й день она покрыла ровно половину озера. Поэтому правильный ответ — 47 дней.

Если вы смогли правильно ответить на все три вопроса, поздравляем! Вы входите в те 17 процентов участников, которые мыслят нестандартно.

Если же вы ошиблись хотя бы в одном вопросе, не переживайте. Вы не одни — даже высококвалифицированные специалисты из Гарварда делают аналогичные ошибки. Главное, что теперь вы понимаете, как решать такие задачи. Иногда лучше остановиться и посмотреть на ситуацию под другим углом, чтобы не упустить важные детали, передает medium.seznam.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида).

