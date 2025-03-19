Философской улыбке — нет? Как древнегреческие мудрецы решали проблемы с зубами

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что вы прогуливаетесь по грязным и пыльным улицам древних Афин, где ярко светит солнце, и вот перед вами стоят три великана мысли: Сократ, Платон и Аристотель.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зубная щётка

Их можно представить в белых развевающихся одеждах, с серьезными лицами. Однако как же обстояли у них дела с зубами? В Древней Греции не было стоматологов с современными инструментами, и если у Сократа, который жил в 399 году до нашей эры, возникала зубная боль, найти решение было непросто. Питание того времени, состоящее из хлеба, оливок и вина, подрывало здоровье зубов, особенно учитывая отсутствие щетки и пасты.

Платону, живший до 80 лет примерно в 347 году до нашей эры, возможно, повезло больше. Богатые афиняне, как он, имели доступ к мастике из Хиоса — смоле, которую жевали для очистки зубов и свежести дыхания. Тем не менее, старение, вероятно, отняло у него некоторые зубы, ведь археологические находки показывают, что стоматологические проблемы были обычными после 40 лет, даже среди элиты.

Аристотель, который скончался в 322 году до нашей эры в возрасте 62 лет, путешествовал и писал на множество тем, но не касался зубной темы. Исследователи отмечают, что древние греки иногда использовали ветки или тряпочки для очистки зубов, но эффективных стоматологических методов у них не было. Если у Аристотеля были проблемы с зубами, возможно, ему приходилось использовать грубые инструменты — что не лучшая перспектива для человека, предпочитающего размышлять, а не страдать от боли.

Возможно, философам не хватало открытых улыбок, и они скрывали свои недуги под серьезными лицами, передает sportime.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.



