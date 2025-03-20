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Солнечная система в движении: как 14 миллионов лет назад столкновение с Орионом изменило климат Земли

2:54
Наука

Солнечная система не остаётся на месте — она движется сквозь галактическое пространство, сталкиваясь с разными средами, которые могут неожиданно влиять на Землю.

космический телескоп GAIA
Фото: Wikimedia Commons by DLR German Aerospace Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
космический телескоп GAIA

Примерно 14 миллионов лет назад наше Солнце прошло через облако Ориона, регион, который является частью волны Рэдклиффа — гигантской структуры из газа и пыли, протянувшейся через Млечный Путь.

Учёные полагают, что это могло привести к изменениям в климате Земли. Проходя через пыльную область, гелиосфера — защитный пузырь, окружающий Солнечную систему, — могла сжаться, увеличивая количество межзвёздной пыли, попадающей в атмосферу нашей планеты. Некоторые исследователи связывают это событие с климатическим переходом среднего миоцена, произошедшим примерно 15 миллионов лет назад.

Используя данные космического телескопа Gaia, которая занимается изучением движения звёзд, учёные смогли точно определить, когда Солнечная система проходила через волну Рэдклиффа. Этот регион, включая облако Ориона, можно наблюдать на зимнем небе Северного полушария и летом в Южном.

Астрономы полагают, что увеличение количества межзвёздной пыли могло оставить следы в геологических породах Земли. Однако нынешние технологии пока не позволяют точно обнаружить эти следы, так как их концентрация может быть чрезвычайно низкой.

Прохождение через пыльный регион могло вызвать изменения в составе атмосферы, что, в свою очередь, повлияло на глобальные климатические процессы. Однако учёные подчёркивают, что причинно-следственная связь между этими событиями требует дальнейшего изучения.

Климатический переход среднего миоцена протекал в течение сотен тысяч лет, тогда как нынешнее глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью из-за антропогенного влияния.

Открытие добавляет ещё один фрагмент в историю Солнечной системы и её взаимодействия с галактикой. Данные Gaia позволили сравнить астрономические наблюдения с геологическими и климатическими записями на Земле.

Исследовательская группа планирует изучить другие регионы галактики, с которыми сталкивается Солнце, чтобы лучше понять, как космос влияет на нашу планету.

Учёные надеются, что новые технологии помогут найти следы межзвёздной пыли в земных породах, подтверждая или опровергая гипотезу о связи космических событий с климатической историей Земли.

Это исследование показывает, что даже столкновения галактических сред могут оказывать влияние на нашу планету, а астрономия помогает глубже понять механизмы, управляющие климатом Земли на протяжении миллионов лет.

Уточнения

Облако Ориона — скопление межзвёздного вещества (туманность) в созвездии Ориона. Облако Ориона находится в галактике Млечный Путь на расстоянии 1600 св. лет от Солнца и имеет размеры порядка нескольких сотен св. лет.

Волна Рэдклиффа (англ. Radcliffe wave) — волнообразная газовая структура в Млечном Пути, образованная взаимодействующими областями звездообразования и простирающаяся на 9000 световых лет. 

Gaia (изначально от Global Astrometric Interferometer for Astrophysics; в русской транскрипции Гайя или Гея) — космический телескоп оптического диапазона Европейского космического агентства (ЕКА), преемник проекта «Hipparcos». Главная задача телескопа — составить подробную карту распределения звёзд нашей Галактики.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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