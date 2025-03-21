Не всё так точно: учёные обнаружили проблемы в тестах на болезнь Альцгеймера

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Недавнее исследование поставило под сомнение точность тестов крови на болезнь Альцгеймера. Учёные выяснили, что такие анализы, широко используемые врачами для ранней диагностики, могут работать не одинаково для всех пациентов. Особенно это касается чернокожих людей, у которых результаты тестов оказались менее точными, чем у белых.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Сегодня анализы крови на болезнь Альцгеймера стоят от 1200 до 2000 долларов, но почти никогда не покрываются страховкой. Это делает их недоступными для многих пожилых людей, обеспокоенных своей памятью. Однако высокая цена — не единственная проблема.

Учёные установили, что уровни биомаркеров болезни Альцгеймера в крови ниже, чем в спинномозговой жидкости. Это может привести к ошибочным диагнозам, особенно если врач ориентируется только на результаты анализа крови.

Исследование показало, что у чернокожих пациентов уровень ключевых белков, связанных с болезнью Альцгеймера, ниже не только в крови, но и в спинномозговой жидкости. Это делает диагностику более сложной.

Например, анализ крови на белок p-Tau217, один из ключевых маркеров Альцгеймера, дал такие результаты:

У белых участников чувствительность теста (насколько он правильно выявляет болезнь) составила 90,3%, а специфичность (насколько точно тест исключает ложные диагнозы) — 81,1%.

У чернокожих пациентов эти показатели оказались значительно ниже: чувствительность — 73,7%, специфичность — 72,5%.

Положительная прогностическая ценность (вероятность того, что положительный результат действительно указывает на болезнь) у белых была 87%, у чернокожих — всего 58%.

Проще говоря, у чернокожих пациентов тест чаще давал ложные результаты, что могло привести либо к пропущенному диагнозу, либо к излишнему беспокойству и ненужным обследованиям.

Несмотря на эти проблемы, учёные не отвергают анализы крови как метод диагностики. Они могут быть полезны, но только в сочетании с другими методами, такими как МРТ, когнитивные тесты и анализ спинномозговой жидкости.

Специалисты советуют всем, у кого появились проблемы с памятью, не полагаться только на анализ крови, а пройти полноценное обследование у невролога. Особенно это важно, учитывая, что примерно у половины американцев с болезнью Альцгеймера диагноз не ставится вовремя, особенно на ранних стадиях.

Это исследование поднимает важный вопрос: насколько справедливы современные медицинские тесты для всех групп населения? Пока учёные работают над улучшением диагностики, важно помнить, что точность анализа крови — лишь часть общей картины, а для правильного диагноза нужен комплексный подход.

Уточнения

Биома́ркер — характеристика (биологический признак), которая используется в качестве индикатора состояния всего организма.

