Сенсация в астрофизике: возможно, Вселенная не расширяется бесконечно

Может ли темная энергия изменить направление? Недавнее исследование предлагает неожиданный поворот в космологии, который может объяснить противоречивые данные о расширении Вселенной.
На протяжении многих лет ученые использовали модель Лямбда-CDM (ΛCDM), чтобы объяснить, как устроена и развивается Вселенная. В ее основе лежат две ключевые составляющие:
Эта модель успешно объясняет множество наблюдений, включая реликтовое излучение (CMB), распределение галактик в космосе и скорость расширения Вселенной, измеренную с помощью сверхновых типа Ia. Однако не все данные идеально согласуются с прогнозами модели.
Некоторые измерения демонстрируют расхождения, указывая на возможные пробелы в нашем понимании темной энергии. Две основные загадки:
Обе эти аномалии ставят под сомнение предположение, что темная энергия неизменна во времени.
Традиционно считается, что темная энергия остается постоянной. Однако новое исследование предполагает иную картину: возможно, она пережила фазовый переход, изменив направление влияния. Если раньше она замедляла расширение, то теперь ускоряет его. Это радикально меняет представления о космических процессах.
Работа, опубликованная на сервере препринтов arXiv, проверяет эту гипотезу на основе данных:
Несмотря на интригующие результаты, предложенная модель остается гипотезой. Авторы признают, что пока она не связана с известными физическими механизмами. Однако если эта идея подтвердится, она может перевернуть наше понимание темной энергии.
Какова судьба Вселенной? Если темная энергия действительно менялась в прошлом, возможно, нас ждут новые космические сюрпризы.
Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε "обитаемое, освоенное людьми пространство" — "ойкумена" — всеобъемлющего понятия в эпоху представлений о Земле как середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
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