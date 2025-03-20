Галактики вращаются странно — возможно, это ключ к разгадке природы Вселенной

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли наша Вселенная находиться внутри чёрной дыры? Эта гипотеза, которая звучит как сюжет фантастического фильма, получила новое подтверждение благодаря данным, собранным космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Фото: ESA by Euclid Consortium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cкопление галактик Abell 2390

Вселенная вращается

Учёные из Университета штата Канзас (США) провели исследование 263 галактик и обнаружили необычный факт: большинство из них вращается в одном направлении. Это открытие противоречит прежним представлениям об изотропности Вселенной, согласно которым галактики должны быть равномерно распределены между теми, что вращаются по часовой стрелке, и теми, что движутся в противоположном направлении.

"Мы пока не можем сказать, почему это происходит, но есть две основные гипотезы", — объясняет Лиор Шамир, доцент кафедры компьютерных наук Университета штата Канзас.

Гипотеза чёрной дыры

Одно из возможных объяснений заключается в том, что Вселенная с момента своего рождения уже имела вращение. Эта идея соответствует теории "чёрной дырной космологии", согласно которой наша Вселенная является внутренней частью чёрной дыры, сформировавшейся в другой, гораздо большей Вселенной.

Если эта гипотеза верна, то наш Млечный Путь, как и все остальные галактики, находится внутри чёрной дыры. Это радикально меняет представление о космологии, ставя под сомнение традиционную модель Большого взрыва, который долгое время считался началом существования Вселенной.

Возможность множества вселенных

Ещё одна интригующая идея, связанная с этим открытием, заключается в том, что чёрные дыры внутри нашей Вселенной могут быть порталами в другие миры. Если предположить, что каждая чёрная дыра рождает новую Вселенную, это создаёт основу для концепции мультивселенной.

Стоит отметить, что пока эти данные не являются окончательным доказательством чёрной дырной космологии. Для полной уверенности в этой гипотезе необходимо больше наблюдений и дальнейшие исследования.

Шамир также добавляет, что альтернативное объяснение обнаруженного эффекта может быть связано с воздействием скорости вращения самого Млечного Пути на измерения.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

