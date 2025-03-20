Загадка тёмного кислорода: может ли океан создавать его без света

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Некоторые учёные уверены, что это возможно. Другие же оспаривают идею так называемого "тёмного кислорода", который якобы образуется в глубинах океана, где не проникает солнечный свет.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOAA Photo Library: expl0511, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дно

В июле прошлого года была опубликована работа, поставившая под сомнение традиционные представления о зарождении жизни на Земле. Это открытие вызвало оживлённые дискуссии среди учёных, а также привлекло внимание горнодобывающих компаний, заинтересованных в добыче полезных ископаемых с морского дна.

Открытие, переворачивающее научные догмы

Исследователи утверждают, что небольшие металлические конкреции на дне океана могут вырабатывать электрический ток, достаточный для расщепления морской воды на водород и кислород — процесс, известный как электролиз.

Если это подтвердится, то может быть поставлена под сомнение гипотеза о том, что кислород в земной атмосфере впервые появился благодаря фотосинтезу 2,7 миллиарда лет назад.

"Открытие в глубинах океана ставит под вопрос представления о происхождении жизни", — заявила Шотландская ассоциация морской науки в пресс-релизе, сопровождающем публикацию исследования.

Хрупкая экосистема под угрозой

Природоохранные организации считают, что выявленный феномен свидетельствует о том, насколько мало мы знаем о жизни на экстремальных глубинах. А это, в свою очередь, подкрепляет их аргументы против глубоководной добычи полезных ископаемых.

"Гринпис уже давно выступает против начала глубоководного горного промысла в Тихом океане из-за потенциального ущерба экосистемам", — заявили представители организации.

Исследование проводилось в Кларион-Клиппертонской зоне — обширном районе Тихого океана между Мексикой и Гавайями, где растёт интерес к добыче полезных ископаемых.

На глубине около четырёх километров на морском дне рассыпаны полиметаллические конкреции, содержащие марганец, никель и кобальт — ключевые металлы для аккумуляторов электромобилей и других низкоуглеродных технологий.

Научные сомнения и критика

Однако не все учёные согласны с выводами исследования. Оно было частично профинансировано канадской компанией The Metals Company, занимающейся глубоководной добычей и заинтересованной в оценке экологических последствий подобной деятельности. Позднее эта же компания подвергла работу критике, заявив о методологических ошибках.

"Эти результаты скорее объясняются слабым качеством исследований, чем ранее неизвестным явлением", — отметил Майкл Кларк, менеджер по экологии The Metals Company.

Морской эколог Эндрю Суитман и его команда столкнулись с мощной волной научных возражений. С момента публикации уже подано пять рецензируемых работ, оспаривающих их гипотезу.

После публикации осталось слишком много вопросов. Теперь научное сообщество должно провести аналогичные эксперименты, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Французский геохимик Оливье Руксель также высказал сомнения, отметив, что в условиях глубоководного отбора проб высок риск ошибки. Он предположил, что обнаруженный кислород мог быть просто "пойманными пузырьками воздуха" внутри приборов.

Кроме того, он сомневается, что миллионы лет формирующиеся конкреции могут по-прежнему генерировать достаточный электрический заряд.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

