Вы знаете больше, чем думаете: как интуиция управляет нами

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Что общего у адвоката, который чувствует, как завоевать доверие присяжных, и математика, интуитивно угадывающего решение уравнения? Их объединяет одно — бессознательная обработка информации, формирующая наш опыт и интуицию.

Фото: commons.wikimedia.org by Ananian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Люди

Интуиция — это опыт, о котором мы забыли

В повседневной жизни мы не задумываемся, как именно принимаем решения. Например, мы идем, не анализируя движение каждой мышцы. Эти механизмы действуют автоматически, благодаря накопленному опыту. Наш мозг обрабатывает сигналы, не требуя осознания.

Но не все так просто. Иногда нам кажется, что мы точно знаем, что произойдет дальше, хотя не можем объяснить почему. Это и есть работа бессознательных процессов, которые направляют нас в нужную сторону, используя скрытые знания и закономерности.

Что мы знаем о мире, не осознавая этого

Интуитивная физика и психология сопровождают нас с самого детства. Шестимесячный ребенок уже понимает, что если мяч катится по наклонной, он ускоряется, а если предмет завис в воздухе, то скоро упадет. Такие базовые знания о мире заложены в нас эволюцией.

Точно так же работает наша интуитивная психология: мы приписываем намерения даже неодушевленным объектам. Если нарисованные треугольники на экране двигаются хаотично, мозг может "решить", что один из них преследует другого. Это помогает нам быстрее ориентироваться в социальном мире и прогнозировать чужое поведение.

Глубинные механизмы бессознательного

Ученые избегают термина "подсознание" из-за его ассоциаций с ненаучными теориями. Вместо этого говорят о "неосознаваемых" процессах. Они бывают разными:

Фундаментальные механизмы, такие как восприятие речи, формируются в раннем детстве и не меняются.

Интуитивные модели, например, понимание сложных социальных ситуаций, продолжают развиваться на протяжении жизни.

Благодаря этим процессам мозг делает миллионы незаметных расчетов. Нам остается только довериться интуиции — но не забывать, что иногда она тоже ошибается.

Уточнения

Интуи́ция (позднелат. intuitio "созерцание" от гл. intueor "пристально смотрю") — способность человека понимать и проникать в смысл событий и ситуаций посредством единомоментного бессознательного вывода — озарения.

