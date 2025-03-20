Долголетие в бокале: рисовое вино скрывает неожиданный секрет

Филиппинские ученые сделали неожиданное открытие: осадок, который остается после ферментации традиционного рисового вина "Тапуй", может быть гораздо полезнее, чем считалось раньше. Вместо того чтобы выбрасывать твердые остатки, исследователи предложили использовать их в качестве богатого питательными веществами суперфуда.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Heeling, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вино

Что такое "Тапуй" и его осадок

Вино "Тапуй" изготавливают из смеси черного и белого клейкого риса, подвергая его ферментации с помощью закваски "бубод". Через месяц напиток фильтруют, а образовавшуюся "мезгу" — остатки рисовых отрубей, дрожжей и других побочных продуктов — обычно утилизируют. Однако ученые выяснили, что этот осадок содержит ценные соединения, способные принести значительную пользу здоровью.

Чем полезен осадок "Тапуй"

Филиппинские исследователи оптимизировали процесс ферментации, подобрав определенные микроорганизмы. В результате осадок "Тапуй" оказался богат полифенолами — мощными антиоксидантами, которые защищают клетки от старения, воспалений и окислительного стресса.

Эксперименты на животных показали впечатляющие результаты: подопытные, получавшие экстракт из осадка "Тапуй", демонстрировали повышенную подвижность, улучшенные показатели репродуктивного здоровья и даже продление жизни. Более того, в их организме увеличивался уровень супероксиддисмутазы — фермента, необходимого для защиты клеток от возрастных изменений.

Перспективы и ограничения

Полученные данные позволяют рассматривать осадок "Тапуй" как потенциально ценный продукт для здорового питания и борьбы со старением.

Однако радоваться пока рано: все исследования пока проводились только на животных. Ученым еще предстоит подтвердить эти эффекты в экспериментах на людях.

Если дальнейшие исследования оправдают ожидания, то "Тапуй" рискует стать настоящим хитом на рынке суперфудов, не уступая по популярности нашумевшему "Оземпику".

Уточнения

Рисовое вино - алкогольный напиток из риса, традиционно употребляемый в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Производится из ферментированного рисового крахмала, который был превращён в сахара. Источником ферментов, которые превращают крахмалы в сахар, являются микробы.

