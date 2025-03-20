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Новая альтернатива анальгетикам: простой способ облегчить боль

1:45
Наука

Задумывались ли вы, почему прогулки в парке или вид зелёных лесов дарят ощущение умиротворения? Оказывается, природа не только радует глаз, но и способна ослаблять физическую боль. Учёные из Венского университета (Австрия) провели эксперимент, результаты которого оказались весьма любопытными.

Девушка
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 49 добровольцев. Во время опыта им наносили небольшие, но ощутимые электрические разряды, а за реакцией мозга следили с помощью магнитно-резонансной томографии. В это время участникам показывали разные видеоролики: одни демонстрировали городскую или офисную среду, другие — живописные природные пейзажи.

Результаты были однозначны: когда испытуемые наблюдали сцены природы, они сообщали о меньшей боли. Но главное — это не просто субъективные ощущения. Сканирование мозга показало, что в моменты наблюдения за природными видами активность участков, отвечающих за восприятие боли, действительно менялась.

Почему это важно

"Люди давно говорят о том, что природа облегчает боль, но до сих пор это считалось скорее психологическим эффектом. Наше исследование впервые показало реальный механизм этого явления", — объясняет автор работы Макс Штайнингер.

Хотя сила природного обезболивания примерно в два раза слабее, чем у традиционных анальгетиков, ученые надеются, что в будущем такие знания помогут создать новые методы нефармакологического лечения боли. Ведь гораздо приятнее гулять в лесу, чем глотать таблетки!

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- "без, против" + ἄλγησις "боль"), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее - лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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