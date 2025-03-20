Эволюция или ошибка природы? В Австралии нашли змею с тремя ядовитыми клыками

В Австралийском парке рептилий, расположенном в штате Новый Южный Уэльс, обнаружили уникальную гадюкообразную смертельную змею (Acanthophis antarcticus) с тремя ядовитыми клыками вместо привычных двух. Это редкое отклонение привлекло внимание герпетологов и вызвало вопросы о возможных эволюционных изменениях у змей.
Гадюкообразные смертельные змеи славятся своим молниеносным укусом. Они способны атаковать и впрыснуть яд в жертву менее чем за 0,15 секунды. Этот яд содержит мощные нейротоксины, вызывающие паралич и, при отсутствии своевременной помощи, летальный исход. До появления противоядия примерно 50% укусов этих змей заканчивались смертью.
Необычную аномалию обнаружили во время сцеживания яда, который используется для создания противоядия. Третий клык у змеи оказался полностью функциональным и позволял ей выделять почти вдвое больше яда, чем обычные особи. Это делает змею еще более опасной, поскольку при укусе жертва получает смертельную дозу токсинов за доли секунды.
Хотя змеи с дополнительными клыками уже встречались в Австралии, среди гадюкообразных смертельных змей подобное отклонение зафиксировано впервые. Австралийский парк рептилий существует более 20 лет, за это время здесь выращено сотни тысяч змей, но ни одна из них не имела такого строения челюсти.
Точные причины аномалии пока неизвестны, но есть предположения, что она связана с процессом естественной замены зубов. У гадюкообразных смертельных змей новые ядовитые клыки растут позади основных и смещаются вперед, если один из них теряется. Возможно, в этом случае произошел сбой, и третий клык не выпал, а остался рядом с двумя основными.
Обнаружение змеи с тремя ядовитыми клыками может дать новые знания о процессе формирования зубов у змей и механизмах эволюции ядовитых видов. В перспективе это может повлиять на создание более эффективных противоядий и понимание генетических отклонений у рептилий.
Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.
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