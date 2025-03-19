Космическое путешествие в ад: миссия, изменившая науку

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Представьте себе: объект, несущийся со скоростью 700 000 км/ч прямо к Солнцу. Это не сцена из научной фантастики, а реальная миссия Parker Solar Probe — самого быстрого аппарата, созданного человеком. Его цель? Разгадать тайны нашей звезды, отправившись туда, куда ещё не осмеливался ни один космический корабль.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственное солнце

Полёт на край Солнца

Этот зонд — настоящий рекордсмен. Запущенный в 2018 году, он двигается по экстремальной траектории, выдерживает адские температуры и проходит сквозь солнечную корону, где жара превышает 1300 °C.

При этом его внутренние приборы остаются в комфортных 29 °C благодаря теплозащитному экрану из углеродного композита толщиной 11,43 см. Такая защита позволяет аппарату выживать в условиях, которые для других технологий были бы немыслимы.

Тайны солнечного ветра

Parker Solar Probe отправлен к Солнцу не просто так. Учёные стремятся понять, почему корона в миллионы раз горячее поверхности звезды и что разгоняет солнечный ветер — поток заряженных частиц, влияющий на Землю и всю Солнечную систему. Этот поток может влиять на спутники, электросети и даже здоровье людей, поэтому его изучение критически важно.

Честь пионеру науки

Зонд назван в честь Юджина Паркера - человека, который в 1958 году выдвинул революционную теорию о солнечном ветре.

Тогда его гипотезы подвергались сомнению, но сегодня они стали основой для понимания космической погоды. В его честь NASA впервые в истории назвало зонд именем живого учёного.

Открытия, меняющие правила игры

С момента приближения к Солнцу Parker Solar Probe уже принёс несколько сенсационных открытий:

Неожиданные колебания солнечного ветра — резкие изменения направления частиц, меняющие понимание солнечной динамики.

Зона без пыли — вблизи звезды исчезает межзвёздная пыль, испаряясь под мощным излучением.

Всплески магнитного поля — внезапные изменения, которые могут объяснить появление солнечных бурь, способных повредить спутники и энергосистемы.

Эти данные могут помочь человечеству лучше прогнозировать космическую погоду и защитить свою инфраструктуру.

И это только начало: зонд продолжает приближаться к Солнцу, раскрывая новые тайны звезды, без которой не существовало бы жизни на Земле.

Уточнения

Со́лнечный ве́тер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Является одним из основных компонентов межпланетной среды.

