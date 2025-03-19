Космическое путешествие в ад: миссия, изменившая науку

Представьте себе: объект, несущийся со скоростью 700 000 км/ч прямо к Солнцу. Это не сцена из научной фантастики, а реальная миссия Parker Solar Probe — самого быстрого аппарата, созданного человеком. Его цель? Разгадать тайны нашей звезды, отправившись туда, куда ещё не осмеливался ни один космический корабль.
Этот зонд — настоящий рекордсмен. Запущенный в 2018 году, он двигается по экстремальной траектории, выдерживает адские температуры и проходит сквозь солнечную корону, где жара превышает 1300 °C.
При этом его внутренние приборы остаются в комфортных 29 °C благодаря теплозащитному экрану из углеродного композита толщиной 11,43 см. Такая защита позволяет аппарату выживать в условиях, которые для других технологий были бы немыслимы.
Parker Solar Probe отправлен к Солнцу не просто так. Учёные стремятся понять, почему корона в миллионы раз горячее поверхности звезды и что разгоняет солнечный ветер — поток заряженных частиц, влияющий на Землю и всю Солнечную систему. Этот поток может влиять на спутники, электросети и даже здоровье людей, поэтому его изучение критически важно.
Зонд назван в честь Юджина Паркера - человека, который в 1958 году выдвинул революционную теорию о солнечном ветре.
Тогда его гипотезы подвергались сомнению, но сегодня они стали основой для понимания космической погоды. В его честь NASA впервые в истории назвало зонд именем живого учёного.
С момента приближения к Солнцу Parker Solar Probe уже принёс несколько сенсационных открытий:
Эти данные могут помочь человечеству лучше прогнозировать космическую погоду и защитить свою инфраструктуру.
И это только начало: зонд продолжает приближаться к Солнцу, раскрывая новые тайны звезды, без которой не существовало бы жизни на Земле.
Со́лнечный ве́тер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Является одним из основных компонентов межпланетной среды.
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