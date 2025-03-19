Найден альтернативный источник кислорода – и это меняет всё

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Фотосинтез — не единственный процесс, ответственный за кислород на Земле. Новые исследования показывают, что на глубине океанов, в полной темноте, металлические конкреции могут выделять значительное количество кислорода.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

Если это подтвердится, ученым придется пересмотреть наше понимание биосферы — и, возможно, даже условий для жизни на других планетах.

Как бактерии производят кислород в океанских глубинах

Недавнее исследование, опубликованное на препринт-платформе, указывает, что бактерии рода Deferribacterota способны вырабатывать кислород, когда взаимодействуют с нитратами (ион NO₃⁻)., :

"Концентрация растворенного кислорода более чем в 300 раз выше, чем у других известных процессов, происходящих в морских глубинах”, — объясняет один из авторов исследования, Чаомин Сунь из Китайской академии наук.

Также предполагается, что этот процесс играет роль в образовании марганцевых конкреций — сферических образований на дне океана. Исследователи подчеркивают важность этого механизма для экосистемы морского дна.

Скептики сомневаются

Не все ученые согласны с выводами исследования. Дональд Кэнфилд из Университета Южной Дании считает, что этот процесс вряд ли может быть значимым источником кислорода в океанских глубинах.

Если же открытия китайских исследователей подтвердятся, это может изменить взгляды на добычу полезных ископаемых с морского дна.

Последствия добычи полезных ископаемых

Если металлические конкреции действительно участвуют в формировании кислородного баланса, их промышленная добыча может нанести катастрофический ущерб экосистемам.

"Если собрать конкреции и первые 10 сантиметров осадков, экосистеме потребуется 100 000 лет для восстановления.” — предупреждает один из авторов исследования, Эндрю Свитман.

Вопрос о глубинном кислороде остаётся открытым, но одно ясно — морские глубины хранят еще немало тайн, которые могут изменить наши представления о жизни на Земле.

Уточнения

Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8, химически активный неметалл, является самым лёгким элементом из группы халькогенов.

