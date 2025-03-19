Жёсткая конкуренция: неожиданный эффект климатических изменений

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Биоразнообразие планеты оказалось под ещё большей угрозой, чем мы думали. Исследователи обнаружили, что многие виды могут исчезнуть задолго до того, как достигнут пределов своей термостойкости. Виной тому — усиление конкуренции внутри популяций.

Фото: unsplash.com by Bervan Ince, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Песок

Конкуренция, которая убивает

С ростом температуры борьба за ресурсы между особями одного вида усиливается. Учёные из Университета Райса выяснили, что каждое повышение температуры на 7 °C удваивает конкуренцию, что приводит к сокращению популяции на 50%. Иными словами, виды сталкиваются с угрозой вымирания гораздо раньше, чем предполагалось.

"Это означает, что популяции могут резко уменьшаться при температуре ниже критических пределов термостойкости", — поясняет автор исследования Зои Нил.

Почему это важно?

Ранее считалось, что умеренное потепление может даже способствовать росту популяций экзотермических животных, которые не вырабатывают собственного тепла.

Однако новое исследование доказывает обратное: чем выше температура, тем жёстче конкуренция за ресурсы, а это дестабилизирует популяции и ускоряет их вымирание.

Эксперимент с Дафнией пулекс

Для анализа учёные использовали дафний — зоопланктон, жизненно важный для пресноводных экосистем. Оказалось, что при повышении температуры они сталкиваются с неустойчивой конкуренцией, что ведёт к резкому сокращению их численности.

Это открытие важно не только для зоопланктона, но и для других видов, зависящих от стабильных условий среды.

Что нас ждёт?

Исследователи работают над определением термостойкости не только животных, но и человека. Пока предварительные оценки говорят о критической температуре в диапазоне 40-50 °C.

Но если конкуренция действительно столь разрушительна, риски могут возникнуть при гораздо более низких температурах.

Глобальное потепление — не просто изменение климата, а механизм, который уже сейчас запускает массовое вымирание.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

