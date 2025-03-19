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Жёсткая конкуренция: неожиданный эффект климатических изменений

2:11
Наука

Биоразнообразие планеты оказалось под ещё большей угрозой, чем мы думали. Исследователи обнаружили, что многие виды могут исчезнуть задолго до того, как достигнут пределов своей термостойкости. Виной тому — усиление конкуренции внутри популяций.

Песок
Фото: unsplash.com by Bervan Ince, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Песок

Конкуренция, которая убивает

С ростом температуры борьба за ресурсы между особями одного вида усиливается. Учёные из Университета Райса выяснили, что каждое повышение температуры на 7 °C удваивает конкуренцию, что приводит к сокращению популяции на 50%. Иными словами, виды сталкиваются с угрозой вымирания гораздо раньше, чем предполагалось.

"Это означает, что популяции могут резко уменьшаться при температуре ниже критических пределов термостойкости", — поясняет автор исследования Зои Нил.

Почему это важно?

Ранее считалось, что умеренное потепление может даже способствовать росту популяций экзотермических животных, которые не вырабатывают собственного тепла.

Однако новое исследование доказывает обратное: чем выше температура, тем жёстче конкуренция за ресурсы, а это дестабилизирует популяции и ускоряет их вымирание.

Эксперимент с Дафнией пулекс

Для анализа учёные использовали дафний — зоопланктон, жизненно важный для пресноводных экосистем. Оказалось, что при повышении температуры они сталкиваются с неустойчивой конкуренцией, что ведёт к резкому сокращению их численности.

Это открытие важно не только для зоопланктона, но и для других видов, зависящих от стабильных условий среды.

Что нас ждёт?

Исследователи работают над определением термостойкости не только животных, но и человека. Пока предварительные оценки говорят о критической температуре в диапазоне 40-50 °C.

Но если конкуренция действительно столь разрушительна, риски могут возникнуть при гораздо более низких температурах.

Глобальное потепление — не просто изменение климата, а механизм, который уже сейчас запускает массовое вымирание.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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