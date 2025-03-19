Вулканическая активность способствовала этому — насыщение кислородом

Эйичи Таджика, исследователь из факультета наук о Земле и планетах, объясняет важность активности микроорганизмов в океанах для появления кислорода в атмосфере.
Он подчеркивает, что микроорганизмы, такие как цианобактерии, сыграли ключевую роль в процессе окончательной оксигенации, но недостаток питательных веществ, например фосфатов, в океане мешал их активной деятельности.
Исследование предполагает, что между появлением цианобактерий и значительным увеличением содержания кислорода в атмосфере произошли масштабные геологические события, которые обеспечили океаны необходимыми питательными элементами.
С целью более глубокого понимания этих процессов Таджика и его команда разработали нелинейную цифровую модель, позволившую установить сложные взаимосвязи между биологическими, геологическими и химическими изменениями, происходившими в позднем архее, непосредственно перед "Великой оксигенацией" и в течение этого периода.
Моделирование показало, что крупномасштабные вулканические извержения могли значительно увеличить содержание кислорода в атмосфере. Это, в свою очередь, привело к потеплению климата и эрозии континентов под воздействием дождей, что увеличивает приток питательных веществ в океан. Такой процесс стимулировал развитие морской жизни и своевременно способствовал увеличению содержания кислорода в атмосфере, однако это происходило нерегулярно, пишет futura-sciences.
Оксигенация — насыщение кислородом.
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