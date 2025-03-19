Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Масарика в Чехии провели исследование, чтобы выяснить, какая человеческая кровь больше привлекает клещей.

Фото: Wikipedia by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клещ на листике

Оказалось, что наибольшее предпочтение у этих паразитов вызывает кровь второй группы (A II). Результаты работы были опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Цель исследования заключалась в том, чтобы понять биохимические факторы, которые влияют на выбор клещей. Ученые считают, что знание этих механизмов поможет создать новые методы защиты от укусов и профилактики заболеваний, которые могут передаваться через клещей.

В ходе эксперимента использовали клещей вида Ixodes ricinus, которые являются распространенными переносчиками инфекций в Европе. Клещей помещали в специальную среду и предлагали им выбор между образцами крови разных групп. Установили, что клещи с наибольшей вероятностью выбирали образцы с кровью группы A (II). Эксперимент был повторен более ста раз, и результаты всегда подтверждали эту тенденцию.

Клещи — это мелкие членистоногие, обитающие в травянистых и лесных зонах с высокой влажностью. Они могут переносить множество инфекций, включая опасный клещевой вирусный энцефалит, который поражает центральную нервную систему и может стать причиной инвалидности или даже смерти.

Ученые напоминают, что активность клещей увеличивается в теплое время года, особенно весной и летом. Поэтому в этот период важно соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду в лесу, использовать репелленты и регулярно проверять кожу на наличие этих паразитов, пишет lada.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.



