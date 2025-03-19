Почему наша планета теряет яркость? Земля как зеркало

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля подобна огромному зеркалу, которое отражает солнечное излучение. Это помогает поддерживать баланс температуры и делает нашу планету пригодной для жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Земля

Однако ученые заметили, что из-за увеличения парниковых газов, таких как углекислый газ (CO₂), этот баланс нарушается. Эти газы удерживают тепло в атмосфере, а также "загрязняют" наше "зеркало". Например, над океанами облака становятся менее яркими, что приводит к тому, что больше солнечного света поглощается, и это усугубляет глобальное потепление. Ричард Аллан из Университета Рединга подчеркивает, что это очень серьезная проблема.

Также таяние полярных льдов ухудшает ситуацию, потому что темные поверхности океанов и суши поглощают больше тепла, чем белые поверхности льда.

Яркость облаков уменьшается, и ученые пока не могут точно объяснить, почему это происходит. Возможно, повышение температуры приводит к тому, что облака становятся более прозрачными, или загрязнение воздуха раньше помогало сохранять яркость, и теперь, когда его стало меньше, ситуация ухудшается.

На примере восточного Китая видно, что уменьшение загрязнения воздуха приводит к тому, что отражается меньше солнечного света, что, в свою очередь, усиливает потепление. Это открытие вызывает смешанные чувства, ведь с одной стороны, снижение загрязнения полезно для здоровья, а с другой — способствует ухудшению климатической ситуации, пишет futura-sciences.

Уточнения

Диффу́зное излуче́ние не́ба — солнечное излучение, достигающее земной поверхности после того, как оно было рассеяно на молекулах или твёрдых частицах в атмосфере. Из всего излучения Солнца, рассеивающегося в атмосфере, около двух третей в конечном счёте достигает Земли как диффузное излучение (если Солнце находится высоко над горизонтом, рассеивается не менее 25 % падающего излучения).



