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Раскопки в Кении перевернули представления о древних людях

1:56
Наука

В ходе раскопок на юго-западе Кении археологи обнаружили древние каменные орудия труда, которые, возможно, были изготовлены три миллиона лет назад.

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

Если это подтвердится, то они станут самыми старыми из всех когда-либо найденных. Что удивительно, инструменты были найдены рядом с окаменелостями парантропов — гомининов, которые не являются предками современных людей. Эти находки подтверждают теории о том, что даже гоминины, не относящиеся к роду Homo, использовали каменные орудия труда. Это также меняет представление о времени появления олдовейской техники, которая раньше считалась более поздней.

Палеоантрополог Эмма Файнстоун, которая участвовала в раскопках, отметила, что раньше парантропы не считались пользователями инструментов, так как их зубы и челюсти наводили на мысль о том, что им не нужны орудия для обработки пищи. Однако новое открытие заставило её пересмотреть это мнение.

На месте раскопок нашли более 300 олдовейских орудий, а также два коренных зуба парантропа. Эти инструменты были изготовлены из кварца и риолита и включали острые части для резки, сердцевины и ударные устройства для обработки камней.

Исследователи под руководством Томаса Пламмера, подчеркивают, что хотя нет полной уверенности, что парантропы использовали эти инструменты, вероятность высока, так как гоминины других родов также посещали этот регион. Инструменты и зубы были найдены в отложениях, возраст которых составляет от 2,6 до 3 миллионов лет. Если предположить, что инструменты были изготовлены около 2,9 миллиона лет назад, это значительно меняет представление о ранних гомининах, пишет nationalgeographic.

Уточнения

Раскопки — вскрытие пластов земли для изучения находящихся в культурном слое археологических памятников.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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