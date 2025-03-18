Деменция нарастает? Бедность влияет на риск болезни Альцгеймера

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале American Journal of Preventive Medicine, проанализировало данные о болезни Альцгеймера в 204 странах с 1990 по 2021 год.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больной старик

За этот период количество диагнозов болезни и других форм слабоумия возросло по всему миру, и, судя по прогнозам, эта тенденция продолжится. К 2050 году ожидается, что 152 миллиона человек будут жить с деменцией, в то время как в 2019 году их было всего 57 миллионов.

Авторы исследования изучили взаимосвязь между этими тенденциями и такими факторами, как неравенство и демографические изменения. Они также проанализировали социально-экономические данные различных регионов, включая средний доход, уровень образования и государственные расходы на здравоохранение.

Выводы показали, что эти аспекты влияют на демографические факторы, повышающие риск развития или усугубления когнитивных нарушений. Например, недостаточные государственные расходы на здравоохранение ограничивают доступ к услугам лечения и профилактики болезни Альцгеймера.

Адальберт Стударт Нетто, вице-координатор Бразильской академии неврологии, отметил, что это исследование подтверждает ранее известные факторы риска слабоумия: низкий уровень образования, потеря слуха, высокий уровень холестерина, депрессия, малоподвижный образ жизни, диабет, курение, гипертония, ожирение и злоупотребление алкоголем.

Он подчеркнул, что в странах с низким доходом люди имеют ограниченный доступ к медицинской помощи для лечения хронических заболеваний, что увеличивает распространенность слабоумия. Исследование показывает, что в странах с низким и средним уровнем дохода сосредоточено большинство случаев диагностики деменции — две трети всех диагнозов приходится на бедные регионы.

Авторы подчеркивают необходимость внимания к этому вопросу в развивающихся странах и призывают к международному сотрудничеству для разработки стратегий по предотвращению болезни Альцгеймера по всему миру, пишет tnh1.

Уточнения

Диа́гноз — медицинское заключение о состоянии здоровья обследуемого, а также сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии и основанное на всестороннем систематическом изучении пациента.

