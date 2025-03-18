Астрономы теряют Богов: свыше 125 новых спутников нашли у Сатурна

Ученые отправила на Сатурн два огромных земных телескопа, "Субару", теперь за планетой числится 274 спутника — это в два раза больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы.
Теперь для новых небесных тел не хватает имен.
Все новые спутники — неправильной формы. Из размеры порядка 2-3 км, обращаются вокруг Сатурна за 1-5 лет, орбиты сильно наклонены, пишет KP. RU.
Астрономы ранее решили, что будут называть спутники Сатурна по именам богов и героев из галльской, норвежской и инуитской (коренные племена Канады) мифологии. Теперь-то богов может и не хватить. Ученым придется менять правила.
Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.