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Астрономы теряют Богов: свыше 125 новых спутников нашли у Сатурна

0:47
Наука

Ученые отправила на Сатурн два огромных земных телескопа, "Субару", теперь за планетой числится 274 спутника — это в два раза больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Теперь для новых небесных тел не хватает имен.

Все новые спутники — неправильной формы. Из размеры порядка 2-3 км, обращаются вокруг Сатурна за 1-5 лет, орбиты сильно наклонены, пишет KP. RU.

Астрономы ранее решили, что будут называть спутники Сатурна по именам богов и героев из галльской, норвежской и инуитской (коренные племена Канады) мифологии. Теперь-то богов может и не хватить. Ученым придется менять правила.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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