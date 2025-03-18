Замена половых органов: невероятный успех протезирования — что стоит за этой технологией?

У свиней и кроликов впервые учёные смогли протезировать полностью работающий половой орган. Однако, как они уверяют, это только начало.
Модель из гидрогеля с пещеристыми телами, включающую основные кровеносные сосуды, способную эрегировать, как настоящий орган, создала междисциплинарная группа ученых из Китая, Японии и США. После этого способность спариваться и размножаться вернулась, животные принесли здоровое потомство, сообщили в журнале Nature Biomedical Engineering.
Ранее исследования в основном проводили на живых людях. Это затрудняло изучение взаимодействия кровотока и тканей при эрекции. С развитием 3D-печати, новыми технологиями и материалами стало возможно точно повторять сложные системы пещеристых тел и сосудов и заниматься исследованием и протезированием отдельных тканей.
Протези́рование (др -греч. πρόσθεσις — присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.