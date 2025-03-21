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Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных

1:51
Наука

Фастфуд ускоряет старение, а здоровое питание его замедляет: что выяснили учёные?
Новое исследование, проведённое в университете Ювяскюля и Исследовательском центре геронтологии, подтвердило: то, что мы едим, влияет не только на самочувствие, но и на скорость биологического старения.

пьяница
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait-Person-Old-Man-Man-Head-1615262.jpg by rottonara
пьяница

Употребление фастфуда, красного мяса и сладких напитков ускоряет старение клеток, тогда как овощи и фрукты, наоборот, помогают сохранить молодость.

Хронологический возраст — это количество лет, которые мы прожили, но биологический возраст может быть совсем другим. Он определяется состоянием организма и скоростью старения клеток.

Исследование показало, что диеты, богатые овощами и фруктами, помогают замедлить старение. А вот питание с высоким содержанием фастфуда и сахара увеличивает риски развития заболеваний и сокращает продолжительность жизни.

Учёные используют так называемые эпигенетические часы, которые анализируют изменения в ДНК и помогают определить, насколько организм "стар" с точки зрения биологии.

Исследование на близнецах показало, что генетика действительно играет важную роль в процессе старения. Однако питание остаётся важным фактором, который влияет на здоровье вне зависимости от наследственности.

Дополнительные факторы, ускоряющие старение

Кроме диеты, на биологический возраст влияют:

  • Курение
  • Уровень физической активности
  • Индекс массы тела
  • Общее состояние здоровья

Даже если у вас предрасположенность к быстрому старению, правильное питание может снизить этот риск. Оно поддерживает работу клеток, замедляет воспалительные процессы и защищает организм от возрастных заболеваний.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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