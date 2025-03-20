Созданы кристаллы, которые могут изменить будущее квантовых технологий

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики из Вашингтонского университета сделали прорыв в науке, создав новую фазу материи — временных кристаллов. Эти уникальные материалы вибрируют с постоянной частотой, будто "замораживая" время, и могут работать вечно. Их появление может открыть новые возможности для квантовых компьютеров, сверхточного хронометража и создания мощных датчиков.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Améthyste2_(Brésil).jpg by Parent Géry Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета

Они существуют не только в пространстве, но и во времени, образуя четырёхмерные структуры. Их уникальная способность к самопроизвольной пульсации делает их перспективными для квантовых технологий.

Команда учёных использовала алмаз и бомбардировала его пучками азота. В результате внутри алмаза образовалось более миллиона микроскопических вакансий, которые сформировали квазикристалл времени.

Темпоральные кристаллы могут измерять несколько частот одновременно, что делает их идеальными для сверхточного отслеживания времени и квантовых вычислений.

Такие кристаллы потенциально способны хранить квантовую информацию, что делает их ценными для будущих квантовых компьютеров и сенсорных технологий.

Пока учёные только начинают разбираться, как эффективно считывать и отслеживать сигнал кристаллов времени. Это ключевой шаг для их практического использования.

Создание первого временного квазикристалла — огромный шаг вперёд в квантовой физике. Это может привести к революции в науке, изменяя принципы работы квантовых устройств.

Уточнения

Темпора́льный (временно́й) криста́лл — физическая система с нарушенной симметрией относительно сдвига во времени, приводящей к наличию периодического движения даже в состоянии с наименьшей энергией.

